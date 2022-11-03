老司機不想上車？Tumblr又開放「18禁」這規則澆熄慾火

Tumblr在4年前宣布「禁色令」，4年後的現在又開放18禁內容，不過老司機們都認為「回不去了」。（翻攝自Tumblr官網）

知名社群 平台、被戲稱「湯不熱」的「Tumblr」，曾禁止色情內容分享，造成用戶急速流失後，日前突然發布訊息，表示要「邁向開放第一步」，解封18禁及裸體內容，不過仍有「但書」，消息傳到「老司機」們耳裡，開酸表示「早知如此何必當初」。

「禁色令」一出流量少三分之一

Tumblr在2018年9月10日起禁止「露骨色情內容」，像是秀出人類生殖器或女性器官、性行為的照片、影片或GIF等一律不準上，當時執行長Jeff D'Onofrio還表示，網路上充斥著許多成人內容，「我們把它（指成人內容）留給他們」，沒想到「禁色令」施行後，流量瞬間少了三分之一，這段期間也被其他公司三度收購。不少部落客轉戰推特 （Twitter）等平台繼續發布18禁內容，讓Tumblr真的「湯不熱」了。

宣布「禁色令」四年後的現在，Tumblr在11月1日宣布，開放18禁內容，「我們現在歡迎Tumblr上更廣泛的表達、創造力和藝術，包括描繪人類形態的內容（是的，包括裸體人類形態）。」也就是說，允許用戶張貼裸露、成人主題或色情主題。

不過雖然18禁內容解封，Tumblr強調還是有禁止項目：「我們仍然不允許仇恨、垃圾、暴力威脅或任何非法行為，並且禁止露骨的性行為內容。」

網友酸：只是回到「原本功能」

Tumblr開放18禁後，「老司機們」真的能回來嗎？該文引起許多網友討論，表示「晚了我們也不要了」、「被推特拿走了」、「沒錢了齁」、「恢復成原本的功能而已」、「終於發現流量密碼」、「我以為倒閉了」、「湯不熱就滾，再加熱只是難喝。」、「推特一堆創不到一年的帳號很明顯啊。」似乎完全不看好Tumblr未來發展。