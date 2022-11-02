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麥當勞得來速員工抱怨：這句話雖短「卻花我們更多時間」

聯合新聞網／ 即時報導
一名麥當勞員工在TikTok分享自己在執行得來速業務時，因為一句打招呼可能花費他們更多時間去處理消費者訂單。(影片截圖)
一名麥當勞員工在TikTok分享自己在執行得來速業務時，因為一句打招呼可能花費他們更多時間去處理消費者訂單。(影片截圖)

一名麥當勞員工在TikTok分享自己在執行得來速業務時，因為一句打招呼可能花費他們更多時間去處理消費者訂單。

根據《太陽報》報導，泰勒日前在自己的TikTok分享影片，影片上頭寫道：「在抵達得來速麥克風時，不要在短短1毫秒內打招呼，因為這只會讓我們花更多時間處理你的單子。」泰勒表示，得來速接單相當忙碌，當在處理前一張單時，下一位顧客才剛靠近麥克風，就馬上喊起「Hello」，讓他們還沒完成上一張單子，就得急忙接應，但這卻增加他們處理訂單的時間。

泰勒也在影片中告訴大家：「要有耐心」，因為這些流程相當花時間。許多網友看了影片，留言表示有時候甚至一秒還沒到，他們就用尖叫的打招呼；泰勒也回覆，有時候消費者可能生氣，因為接應者還沒來得及回覆。但當泰勒他們向顧客打招呼時，卻只有得到短短「恩」一個字。

有網友也留言「有時請點餐者稍等一下，他們卻自顧自的說起自己的餐點」，泰勒回覆：「天啊，這真的會讓我瘋掉，因為我們根本還沒處理完。」但也有網友回覆，他們認為打招呼很重要，因為是一種禮貌，有時候不打招呼，會不知道對講機另一頭是不是有人在。

@tylerr.comedy Be patient 😃 #fyp #fy #mcdonalds #mcdonaldsemployee #backcash #fastfood #fastfoodlife #fastfoodworkers ♬ Digits - BNM EFOSA

TikTok 麥當勞

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