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成人網紅不裸露 讓網友決定生活事 連分手都讓別人決定

聯合新聞網／即時報導
勞莉讓網友投票幫她決定生活大小事，連跟男友分手都是網路票選結果。（取材自Instagram）
勞莉讓網友投票幫她決定生活大小事，連跟男友分手都是網路票選結果。（取材自Instagram）

法國一名成人網紅為了跟粉絲保持密切互動，決定透過特別的方法來吸引粉絲注意。她讓粉絲決定自己生活中的大小事，就連跟男友分手都是粉絲決定的。

據ODDITYCENTRAL報導，23歲的勞莉（Laurie）除了經營Instagram、Telegram之外，也經營成人社群平台Only Fans。雖然經營成人社群平台，不過特別的是勞莉並不是靠性感的照片和影片獲利，而是讓粉絲參與生活中大大小小的決定。

勞莉一個禮拜會有兩天在Telegram發起投票，讓網友為她下決定。不過投票主題只有訂閱她Only Fans帳號的粉絲才能決定，但所有使用Telegram的網友都可以投票。除了提議投票主題，粉絲也需要訂閱才能夠私訊她。

她在Only Fans首頁上寫道：「沒錯，這不是在開玩笑，從今天開始我生活中的重要決定都由你們來做，由你們來決定這個帳號的未來。」她在受訪時表示，未來生命中的每個決定，無論大小，網友都有決定權，而且她一點都不後悔這麼做，還很期待未來會發生什麼事。

雖然經營成人社群平台卻沒有任何裸露內容，反而讓勞莉人氣爆棚，成為該平台前0.4%的頂尖創作者。勞莉表示，自己雖然讓網友提出投票主題，但還是會拒絕有可能造成他人傷害或讓她陷於危險的提議。

截至目前為止，多虧了網友和粉絲，她和不適合的前任分手、放棄實習職缺、還在有懼高症的狀態下嘗試搭直升機。勞莉說，雖然不知道未來會發生什麼事，但她很開心自己能放手讓網友決定生活大小事。

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