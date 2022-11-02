辣媽爆乳賣二手衣 網全歪樓：買衣服可以附送妳嗎？

艾普兒在臉書賣衣服，結果回覆的網友全都歪樓。（截圖自TikTok）

一名擁有傲人身材的辣媽想要出售衣服，因此將自己試穿的照片放上臉書 的Marketplace，性感的身材引來不少遐想，讓男網友暴動留言。

據鏡報（Mirror）報導，這名性感辣媽艾普兒（April）是在還懷著寶寶的時候拍下這組照片，當時她只是想讓買家知道衣服穿起來的樣子，所以穿著這套衣服拍照上傳。不過艾普兒沒有吸引到買衣服的客人，反而吸引到一大票「紳士」。

艾普兒在TikTok 上分享，她將照片上傳到Marketplace以後，不只有15000多人點擊過這個商品，還收到各種騷擾訊息。這些網友她都不認識，有些比較有禮貌的網友只是貼了愛心眼睛的表情符號說嗨，也有網友稱讚這套衣服很好看、令人印象深刻，不過更多的是各種性暗示訊息。一名網友就私訊給她說：「我想來一下」，另一名網友則說：「買衣服會附送妳嗎？」

艾普兒在影片中無奈表示，自己拍那張照片的時候還懷著寶寶，甚至露出孕肚，沒想到這樣還是無法阻止網友騷擾。其他網友也紛紛留言分享自己被網友騷擾的經驗。一名網友就說，自己某次明明是要賣絨毛娃娃，但網友卻留言問她：「可以買妳的內衣嗎？」

不過也有網友批評，艾普兒在影片中形容自己很「無辜」，但這樣的穿著打扮根本就是在秀身材，她一定早就知道會引來這些回應。