我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普死了」假消息瘋傳推特 馬斯克鬆綁管制面臨考驗

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

看電影最怕遇到什麼狀況？ 影迷曝「最怒地雷」

聯合新聞網／即時報導
有網友去看電影時，遇到有位觀眾遲到，走到螢幕前也不會壓低身體，另一位則是要帶了餅乾，正要吃的時候，一直發出包裝紙的聲音，於是想問問，「看電影時最怕遇到什麼狀況？」。(示意圖，ingimage）
有網友去看電影時，遇到有位觀眾遲到，走到螢幕前也不會壓低身體，另一位則是要帶了餅乾，正要吃的時候，一直發出包裝紙的聲音，於是想問問，「看電影時最怕遇到什麼狀況？」。(示意圖，ingimage）

看電影是不少人喜愛的休閒活動，但若有人不遵守禮儀，會造成不少困擾。台灣一名網友去看電影時，遇到有位觀眾遲到，走到螢幕前也不會壓低身體，另一位則是要帶了餅乾，正要吃的時候，一直發出包裝紙的聲音，令他相當氣憤，於是想問問網友們，「看電影時最怕遇到什麼狀況？」。

一名網友在PTT發文抱怨，他去電影院看電影時，有觀眾不準時，開播快30分鐘才進場，走到位子時還不壓底身體，導致有將近20秒螢幕上都有他的影子，這件事已經讓原po相當不爽了，沒想到前面另一位觀眾帶了餅乾，吃得很大聲加上手上拿著餅乾，包裝還一直發出聲音，令他不禁直呼，「到底有沒有水準啊？」，明明是看鬼片，但氣氛卻都沒了，因此想問問，「在電影院看電影，最怕遇到什麼狀況？」。

網友紛紛表示，「一直講悄悄話」、「把電影院當客廳，一直和旁邊的人討論劇情和抒發想法」、「遇過在看音樂劇，一直說話、吃零食、把腳放在前面的椅背上，感受很差」、「把腳放在椅背上，這個真的會生氣」、「遇過看不懂劇情一直問他同行的，整場都他的聲音」、「遇過對著螢幕角色大呼小叫的」、「看過的人直接暴雷」、「一直滑手機的也很討人厭」、「不坐好，身體往前頃的人，完全擋住字幕」、「睡覺睡到打呼還超大聲的」。

其中，網友最討厭看電影時「椅背被踢」，「踢椅背、戴帽子擋後排視線、小孩吵鬧」、「踢椅子」、「討論聲、看手錶手機、踢椅背」、「最討厭後面的踢椅子」、「超討厭後面的人踢椅背，所以都直接坐最後一排」、「踢椅背，超級討厭，所以如果一個人看的話，都會劃最後一排」、「被吵、被擋、被踢都很討厭，所以很討厭去」。

有網友分享自身經歷，有一對夫妻討論劇情很大聲，請她不要講話，她就跟老公生氣說「隔壁的叫我不要說話」，還有次是一對學生情侶，一直講悄悄話，女生沒看過前面劇情一直問，跟他說「先生你要出去講嗎？因為你很大聲」，有另一位網友則表示，前面觀眾往前傾，視線被擋住，超有感，「我上次糾正對方，居然還叫我往旁邊坐，雖然當時的確沒什麼人、有空位，但是這個回答也太沒文化了，完全不覺得自己有問題」，令他相當傻眼。

電影院 手機

上一則

充電撇步曝 他的iPhone電池健康度100% 反向操作真有差

延伸閱讀

越南電影院送爆米花不限容器 水桶、澡盆全出動

越南電影院送爆米花不限容器 水桶、澡盆全出動
兩顆南瓜露餡？美國隊長又被爆秘戀

兩顆南瓜露餡？美國隊長又被爆秘戀
林青霞獲港大名譽博士笑不停 「拚命說自己不夠格」

林青霞獲港大名譽博士笑不停 「拚命說自己不夠格」
被南韓粉絲騙了？ 梁朝偉以為人氣不再

被南韓粉絲騙了？ 梁朝偉以為人氣不再

熱門新聞

怎麼防止浴廁發霉，大家狂推電風扇加除濕機。示意圖。（取材自ingimage）

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

2022-11-01 08:43
肯塔基州煤礦工人麥蓋爾（中）上週末為了讓3歲兒子及時趕到球場觀看人生第一場籃球賽，穿著制服和工作鞋陪兒子一起看球，父子倆照片在網路上瘋傳。（圖取自twitter.com/UKCoachCalipari）

不願兒錯過人生首場籃球賽 礦工爸穿工作服趕赴球場

2022-10-26 15:04
英國一名男子因擁有長達26.67公分的「凶狠武器」，使生活遇到許多挫折。示意圖。（取材自Ingimage）

擁26公分「TOP GUN」 他悲嘆：女生都只想一夜情試車

2022-10-30 03:36
吉林延邊有女子日前與朋友租住民宿，發現2樓廁所內的浴缸底部是透明的。（影片截圖）

泡澡會被看光光…民宿浴缸底部居然是「全透明」

2022-10-28 03:06
有網友好奇發問「飯店旅館的熱水壺敢用嗎？」貼文掀起熱議。(取材自ingimage)

旅館哪最髒？他不敢用熱水壺 網熱議「這1物」更恐怖

2022-10-27 20:42
22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元。圖為官網宣傳圖。（取材自Instagram）

22歲女生靠這「老東西」嗅到商機 創業1年賺進200萬

2022-10-24 21:23

超人氣

更多 >
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公