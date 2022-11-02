Google四款隱藏版小遊戲 輸入「特殊字串」就能免費玩

只要搜尋「Zerg Rush」就會出現豆豆吞食玩家的搜尋結果，玩家必須盡快將他們消滅。(取材自Google)

Google 的搜尋引擎上竟然有「隱藏版遊戲」，玩家只要輸入「特殊字串」就可以玩，而且無須任何費用。

Google每到特定節日或紀念日時，都會更新瀏覽器首頁，有時是精心製作的應景圖片，有時則是令人玩到廢寢忘食的小遊戲。今年10月31日，Google就配合一年一度的萬聖節 推出多人對戰遊戲，讓玩家可以扮演幽靈搶鬼火。不過其實除了節日限定版的遊戲之外，Google還有許多隱藏版遊戲。

據太陽報（The Sun）報導，第一款遊戲是較多人知道，且紅極一時的「吃豆人」小精靈（Pacman）遊戲。玩家只要在Google的搜尋引擎打上「吃豆人」或「Pacman」再點擊玩遊戲，就可以開始拼命把豆豆吃光，贏得分數。

第二項遊戲是「Zerg Rush」，只要搜尋「Zerg Rush」後，點擊搜尋到的第一個連結，就會出現許多不同顏色的小豆豆，把玩家的搜尋結果一項項「吃掉」，玩家必須用滑鼠點擊破壞這些豆豆，不然最後就會出現「GG」字樣。

第三項遊戲是「井字遊戲」，也就是所謂的「圈圈叉叉」啦。在搜尋引擎輸入「井字遊戲」或是「Tic Tac Toe」就會出現井字遊戲的窗格，便可以直接開始跟Google較勁囉。

最後一項是復古的「貪食蛇」遊戲，早在智慧型手機 尚未盛行的90年代時，貪食蛇就靠Nokia打響知名度。不過Google讓它變得更活潑有趣，只要搜尋「貪食蛇」或「Play Snake」就能玩。

其實Google的遊戲不只一種，除了以上這幾種遊戲外，搜尋引擎還有許多工具。只要搜尋以上任一個字串，Google就會貼心的自動推薦其他有趣的遊戲。