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婦頭扎30多根針搭捷運 身分曝光「曾任北市議員」

聯合新聞網／即時報導
有網友發文分享搭捷運時遇到一位頭上扎滿針、淡定織著毛線的婦人，貼文引發熱議，婦人身分也曝光，原來是網紅陳沂的媽媽，前台北市議員陳雪芬。（取材自臉書「路上觀察學院」）
有網友發文分享搭捷運時遇到一位頭上扎滿針、淡定織著毛線的婦人，貼文引發熱議，婦人身分也曝光，原來是網紅陳沂的媽媽，前台北市議員陳雪芬。（取材自臉書「路上觀察學院」）

有網友在台北搭捷運時，看見一位婦人頭臉上扎滿了針，坐在博愛座上淡定的織毛衣，驚悚的畫面PO上網後引發熱議。結果釣出網友陳沂認了「她是我媽」──前台北市議員陳雪芬。

一位網友在「路上觀察學院」PO照分享在捷運上的奇遇記，照片中一位中年婦女在坐捷運博愛座上織毛衣，仔細一看，該婦女頭上臉上扎滿了針，數一數至少也有30多根，畫面有點嚇人。原PO驚訝直呼「阿姨有練過，還可以織毛衣，時間充分利用」。

貼文引發熱議，也被網紅陳沂分享認證那是她媽媽，笑稱媽媽頂著針頭人的造型淡定織毛線，「這就巨星的態度，處之泰然目中無人」，還標註「認證時間管理大師（蓋章）」，無意間又捅「宿敵」羅志祥一刀。

陳沂媽媽滿頭針的畫面嚇壞許多網友，驚呼「這真的假的？ 頭插針？這個針灸的真不是15分鐘就要拿下來了？」、「這樣走在人潮捷運站不會太危險嗎？一個踉蹌…」、「為什麼要帶著針回家？要自己拔嗎？」。

對於網友的擔心，陳沂也一一回覆表示，媽媽都是冷門時段去中醫跟搭捷運，而且還特別愛選博愛座，為何要扎著針回家，因為中醫各門派不同，有的說要扎15分鐘，有的門派說至少一小時才得氣，回家後要自己拔針再拿回診所。

陳沂家世大有來頭，父母都曾當過台北市議員，「針頭人」媽媽是曾連任三屆台北市議員的陳雪芬，爸爸是1988年捲入榮星花園弊案的陳俊源，陳沂也因此曾自稱是「罪人之女」，還透露跟爸爸不熟，沒被他養過。

捷運 羅志祥

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