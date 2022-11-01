卡達世界盃付飯店機票錢 請50死忠球迷宣傳世足賽

卡達世界盃倒數不到20天。（美聯社）

2022年卡達世界盃 主辦單位今天表示，他們掏錢邀球迷團參加下月開踢的足球 賽，請他們在社群媒體 上替世界盃美言一番。

荷蘭廣播基金會（NOS）昨天報導，卡達替50名荷蘭球迷支付班機與飯店費用。2022卡達世界盃足球賽交付與傳承最高委員會（The 2022 World Cup Supreme Committee for Delivery and Legacy）今天證實有邀請球迷擔任世足賽嘉賓的政策。

路透報導，接下業配後，這些支持者必須簽署「行為準則」，在社群媒體發表有利世足賽的內容，並向委員會通報他人「具攻擊性、損害名譽或粗魯」的評論，最好能附上截圖。

荷蘭廣播基金會報導，兩名荷蘭球迷說，世界盃主辦單位挑選他們擔任「球迷領袖」，並請他們選出50名死忠支持者，讓他們免費前往卡達。

交付與傳承最高委員會發言人告訴路透社：「隨著世足賽逼近，我們邀請最活躍的球迷領袖親自挑選一小群球迷擔任我們的嘉賓，以感謝他們的合作。」

卡達世界盃官網稱球迷領袖計畫是連結60國約400名球迷與網紅的網絡，他們已為世足賽提供了「詳細介紹、展開研究、創造內容並宣傳訊息」。

主辦單位沒有說明邀請了多少球迷，也沒有提供財務細節。

根據行為準則，交付與傳承最高委員會要求粉絲領袖同意在社群媒體貼文中提到世足賽內容，並對第3方的世界盃貼文按讚並轉發，以表達對世界盃的支持。

行為準則也提到，主辦單位不預期把球迷當作卡達世界盃的「喉舌」，但「損害卡達、交付與傳承最高委員會或國際足總世界盃（FIFA World Cup）名聲的言論顯然是不恰當的」。

比利時與法國媒體也報導，有一小群球迷獲卡達邀請免費參加世界盃。