幸運翁14個月內連中2次樂透頭獎 驚呼「怎麼又來一次」

加拿大有位老翁在14個月內連續中了兩次價值100萬元加幣的樂透頭獎，幸運的程度讓人猜他上輩子是不是拯救了地球。（截圖自Lotto Max）

人們常笑說，「樂透中頭獎機率比被雷打中還低」，但不少人仍會花錢買樂透，幻想有天一夜致富。加拿大 有位老翁不但被雷打中，還連續打中兩次。他在14個月內連續中了兩次價值100萬元加幣（約73.3萬美元）的樂透頭獎，幸運的程度讓人猜他上輩子是不是拯救了地球。

根據CP24等媒體報導，居住在加拿大安大略省米爾頓鎮（Milton）老翁貝尼（Antoine Beaini），平時就常買「Lotto Max」彩券，他日前核對彩券，發現中了今年9月23日開出的彩券100萬加幣的頭獎，但這並不是他第一回中頭獎，他在2021年8月就曾中過一次100萬加幣的頭獎，驚人的巧合讓媒體爭相追逐。

貝尼受訪時表示，他在2021年8月的時候，在多倫多OLG獎品中心購買1張「Lotto Max」，且當時就已中了100萬元頭獎，而如今當他知道自己「二度中獎」後不敢置信，馬上打電話給妻子驚呼：「怎麼又來一次？」

貝尼這回的幸運彩券，是在大街上的米爾頓便利店購買的。貝尼笑得合不攏嘴：「再來一次？這次中獎比第一次勝利更讓我震驚，實在太不可思議了」。貝尼表示，他和妻子都非常開心，至於要怎麼用這筆錢，他打算拿來幫助家人和親友，讓下一代大家的生活都過得更好。

根據「Lotto Max」公司統計，連續贏得2次樂透頭彩機率僅有1900萬分之1，幾乎和被雷劈中2次一樣罕見。據調查法國也曾有1名男子，曾在2年內贏得2次100萬歐元的頭獎，但身分不明。