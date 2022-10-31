北美周末票房跌破1億元 巨石強森「黑亞當」蟬聯冠軍

巨石強森主演的「黑亞當」蟬聯北美周末票房冠軍。(歐新社)

連續兩個周末以來，北美票房如坐過山車。繼短暫大幅反彈至1.13億美元之後，以逾四成降幅再度跌破1億美元。

北美票房統計網站boxofficemojo.com10月30日發布電影 市場數據，27部影片北美周末票房（10月28日至30日）報收約6584萬美元，環比下跌42％。

「黑亞當」（Black Adam）無疑是影響北美周末票房此波起落的主要因素。該片10月21日首映，三天之內票房進賬約6700萬美元，助推北美周末票房環比大漲48%，時隔三個月重返1億美元以上。然而，這部口碑譽毀參差的科幻動作片在放映影廳數量不變的情況下，第二個上映周末票房僅約2770萬美元，環比大幅下跌近59%。

不過，沒有強勁競爭者的「黑亞當」依然順利蟬聯北美周末票房冠軍。這部好萊塢明星巨石強森 （Dwayne "The Rock" Johnson）主演的DC超級英雄電影目前北美累計票房逾1.1億美元。加上海外市場，該片總票房已達2.5億美元。

「幸福入場券」（Ticket to Paradise）緊隨其後，以約1000萬美元周末票房續居本期榜單次席。目前這部由奧斯卡獎 最佳女主角得主朱莉婭·羅伯茨和最佳男配角得主喬治克隆尼（George Clooney）主演的愛情喜劇片在北美地區累計收獲約3373萬美元，加上海外市場，迄今總票房接近1.2億美元。

10月28日上映的「鬼禱」（Prey for the Devil），是此輪北美周末票房十強中唯一的新片，以約703萬美元首映周末票房摘得本期榜單季軍。但這部驚悚恐怖片的口碑欠佳，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.2、MTC評分32、爛番茄新鮮度20%，CinemaScore打分為C+。有觀眾稱，該片劇情和表現手法都缺乏亮點，是一部中規中矩的老套驅魔片。

值得關注的是，「提爾：純真之死」（Till）隨著放映影廳數量從三位數增至四位數，周末票房環比增長673%，以約281萬美元從上期榜單第13名躍昇至本輪排名第7位。這部改編自真實事件的劇情片口碑頗為堅挺，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分7.6、MTC評分78、爛番茄新鮮度98%，CinemaScore打分為A+。很多觀眾和影評人對女主角的演技給予肯定。但亦有影評稱，該片一些情節設定顯得刻意，故事推進節奏拖沓。

此外，小成本恐怖片「微笑」（Smile）、萬聖節驚悚恐怖片「月光光新慌慌：萬聖結」（Halloween Ends）、音樂喜劇動畫片「鱷魚歌王」（Lyle, Lyle, Crocodile）、恐怖片「斷魂小丑2」（Terrifier2）、歷史劇情動作片「女王」（The Woman King）和音樂劇情片「塔爾」（Tár）依次分享本期北美周末票房十強其他席位。