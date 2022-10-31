我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

彭博：美建議歐盟考慮對俄出口管制 也拿來對付中國

玩Game Boy被問「盜版Switch」？老玩家哭了：是大前輩

聯合新聞網／即時報導
日本一名網友在路上玩Game Boy，竟被路過的學生問是不是「盜版Switch」讓他驚訝不已。（取材自推特）
日本一名網友在路上玩Game Boy，竟被路過的學生問是不是「盜版Switch」讓他驚訝不已。（取材自推特）

時代更迭，人們流行的事物不斷變化，日前一名日本網友就發現了殘酷事實，他在路上玩Game Boy時竟被經過的學生誤以為是「盜版Switch」，他將這段經歷上傳網路後，讓許多人忍不住感嘆歲月流逝。

這名日本網友透過推特分享，某天他在回家的路上，一邊走一邊玩著Game Boy，突然走在他後面的學生看到竟好奇地對他說「那是什麼？是盜版的Switch嗎？」這讓他當場愣在原地。

他將這段經歷上傳網路後引起大批網友關注，留言串釣出許多人曬出自己當年最寶貝的Game Boy，並留言表示「它是Switch的祖先啊⋯」、「居然說是盜版Switch⋯真是太叫人悲傷了」、「時間的流逝好可怕」、「竟然對Switch大前輩這樣說話！」、「跟他解釋一下讓攜帶型遊戲機紅起來的正是Game Boy」。

根據維基百科介紹，Game Boy是日本任天堂公司於1989年出售的第一代攜帶型遊戲機，Game Boy問世後風靡全球，自2003年3月23日宣布停產後，全系列機種累積銷售量高達1億1869萬台。Switch則同是日本任天堂公司出品的電子遊戲機，於2017年3月3日在日本、北美、歐洲和香港等地正式發售，是與Game Boy相隔28年才上市的電子遊樂產品。

日本 盜版 任天堂

上一則

10月31日星座運勢 雙子大膽表達想法 射手偏財運良好

下一則

對主管「十大不滿」出爐 76%受訪上班族曾受不了想辭職

延伸閱讀

MLB／大谷1年接17代言破法官紀錄 大賺2000萬

MLB／大谷1年接17代言破法官紀錄 大賺2000萬
MLB／大谷翔平代言合約撈2000萬美元 比去年多賺3倍

MLB／大谷翔平代言合約撈2000萬美元 比去年多賺3倍
「應援」、「美魔女」 造字生動 這些詞也是日本人發明

「應援」、「美魔女」 造字生動 這些詞也是日本人發明
日本「大間黑鮪魚」放寬定義 擴大品牌效益

日本「大間黑鮪魚」放寬定義 擴大品牌效益

熱門新聞

有網友發現好市多標價牌上的符號具特殊意涵，好市多亞太區總裁張嗣漢也證實確有其事。（截圖自臉書）

好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品

2022-10-23 23:52
22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元。圖為官網宣傳圖。（取材自Instagram）

22歲女生靠這「老東西」嗅到商機 創業1年賺進200萬

2022-10-24 21:23
肯塔基州煤礦工人麥蓋爾（中）上週末為了讓3歲兒子及時趕到球場觀看人生第一場籃球賽，穿著制服和工作鞋陪兒子一起看球，父子倆照片在網路上瘋傳。（圖取自twitter.com/UKCoachCalipari）

不願兒錯過人生首場籃球賽 礦工爸穿工作服趕赴球場

2022-10-26 15:04
中國小學生寫下45個字悔過書，看似為自己上課睡覺懺悔，沒想到裡頭竟藏罵老師的字句。（取材自微博）

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

2022-10-23 03:13
吉林延邊有女子日前與朋友租住民宿，發現2樓廁所內的浴缸底部是透明的。（影片截圖）

泡澡會被看光光…民宿浴缸底部居然是「全透明」

2022-10-28 03:06
英國一名男子因擁有長達26.67公分的「凶狠武器」，使生活遇到許多挫折。示意圖。（取材自Ingimage）

擁26公分「TOP GUN」 他悲嘆：女生都只想一夜情試車

2022-10-30 03:36

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手