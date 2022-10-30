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影／大象半路殺出攔截想搭車 頭硬擠車門巴士差點翻覆

聯合新聞網／即時報導
印度一輛公車在路上遇到「不速之客」。（取材自推特）
印度一輛公車在路上遇到「不速之客」。（取材自推特）

在某些地區，野生動物和人類活動的地方可能只有一線之隔。近日有名印度警官在推特上分享一段大象在路中央「攔車」的畫面，短短幾天就引起網友熱烈討論。

只見一頭大象緩緩走向公車，伸出鼻子朝擋風玻璃揮舞的樣子就像在示意公車停下來，而司機也停下公車禮讓大象。沒想到大象竟然接著用鼻子頂開公車門，試圖要擠上公車，然而車裡哪能容得下這位「巨型乘客」，甚至在大象推擠之下搖搖晃晃像是要翻車了。

大象用鼻子推開車門，整輛公車瞬間傾斜。（取材自推特）
大象用鼻子推開車門，整輛公車瞬間傾斜。（取材自推特）

幸好司機也立刻將車子往另一個方向駛離，沒有讓大象跟乘客受到傷害。分享影片的當地警官也在貼文上開玩笑說：「大家都想在假日趕快回家」而網友們看到這一幕也直呼「大家都安全太好了」、「大象好像在告訴司機：兄弟，停一下」、「牠要求搭便車嗎？」、「感覺牠之前也做過這種事」表示動物攔車的景象雖然有趣，但也還好是有驚無險。

印度 推特

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