「運氣真好」 流星撞火星被NASA探測器拍到了

流星撞火星，撞出150公尺寬、21公尺深的大窟窿，被兩架NASA探測器分別從火星表面及軌道拍個正著。(美聯社)

流星撞火星 ，撞出150公尺寬、21公尺深的大窟窿，被NASA探測器從火星表面及軌道拍個正著，天文學家不禁大喊，「我們運氣真好」。

科學家在27日出版的「科學」期刊發表研究報告，說去年一連串流星撞擊火星，震波達數千哩，這是人類首次在地球以外的星球表面「看到」這種場面。

兩次撞擊當中，較大規模的那次，還撞出一塊推土機大小的冰塊，噴飛到40公里高的空中，坑洞四周也有大小不同的冰塊，有助人類了解，未來太空人 在火星上，有何天然資源可利用。

「洞見」號地表探測器測量到震波，「火星偵察」號軌道探測器拍到了火星上被撞出的大坑洞的高傳真景象。

「洞見」號軌道探測器拍到了火星上被流星撞出大坑洞的高傳真景象。(美聯社)

報告共同作者、聖地牙哥馬林太空科學系統研究員波修羅瓦(Liliya Posiolova)說，能夠拍攝到隕石坑已經很不得了，外加測量到衝撞後的地震 餘波，「我們的運氣真不錯」。

火星大氣層很薄，不像地球的那麼厚，足夠讓很多衝向地球的流星或隕石焚燒、縮小，發揮「剎車」作用。

上個月另有一篇報告，也是運用這兩架探測器提供的資料，說最近也有另一陣較小的隕石撞上火星，撞出大小不一的坑洞，有些就在「洞見」號附近。

這些隕石直徑5到12公尺不等，撞出規模4的地震。

洞見號的電池快沒電了，因為太陽能板被火星塵蒙蔽住，發電功效大減。它2018年登上火星的赤道平原，服役迄今，已記錄到1300次火星「地震」。

太空總署噴射推進實驗室、探測器首席科學家班諾德(Bruce Banerdt)說，地面控制人員終究會和洞見號失去聯絡，「那將是令人心碎的一刻」，「還好，它送回地球的資料，夠我們忙上好多年。」

班諾德估計，洞見號的電池，還能再撐4到8個禮拜。