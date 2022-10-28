月全食掩天王星11月8日登場 錯過再等2000年

台北市立天文科學教育館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生「月掩天王星」。（圖：台北天文館提供）

台北市立天文科學教育 館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生台北市立天文科學教育館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生「月掩天王星」，北美只有西部地區可見，下次再見到月全食掩天王星，要等到4344年，因此這次的機會可說是千載難逢。

台北天文館發布新聞稿表示，台灣、日本、韓國、澳洲 東部與北美洲西部等地，11月8日將可全程目睹「月全食」奇景，這也是今年最受矚目的天象之一，而在全食階段恰好又發生「月掩天王星」，只有台灣與韓國等地可見。

台北天文館表示，台灣在三年後的2025年即可再見月全食，但下次月全食掩天王星則要等到4344年，台北天文館將與國內外各天文單位合作，於YouTube「北天文館」頻道全程直播這次奇特而罕見的天象。

台北天文館表示，這次月食開始於傍晚，就在月球於台北時間晚間5時02分（美西時間8日凌晨2時02分）升起的數分鐘後，因此建議選擇東方視野無遮蔽處觀賞。月球於08分開始進入地球本影，由「初虧」拉開月食序幕。之後缺角逐漸擴大，至晚間6時16分（美西時間8日凌晨3時16分）「食既」，月球完全進入地球本影，全食階段開始，整個月面轉為暗紅色。

晚間6時59分（美西時間8日凌晨3時59分）「食甚」，月球最接近本影中心，月面此時最暗也最紅。至晚間7時42分（美西時間8日凌晨4時42分）「生光」，月球開始離開本影，邊緣滲出光芒，全食階段結束，月亮也開始逐漸由虧轉盈。8時49分「復圓」，月球完全離開本影，本影食結束，月亮恢復滿月形狀。

台北天文館表示，細心觀察可看出月球亮度仍比平常稍暗，要等到晚間9時57分（美西時間8日上午6時57分）「半影食終」，月球完全離開地球半影後才會恢復原本亮度。在全食階段間，有「血月」之稱的紅月亮將在夜空高懸長達1小時26分鐘，以肉眼即可觀賞。

台北天文館表示，在月全食期間的晚間7時05分（美西時間8日凌晨4時05分），八大行星之一的天王星將被全食的紅月亮掩蔽而發生「月掩天王星」。一般情況下即使出現「月掩天王星」，由於月亮和天王星亮度差異太大也難以觀察，但這次發生時剛好月亮處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極佳觀察條件，以雙筒、小型望遠鏡或配合攝影 ，便不難看見此奇景。

台北天文館表示，各地出現月食及月掩天王星的時間會略有不同，實際觀測也會因月球地形或其他因素而與預報時間有少許差異。各地的預報時刻與詳細天象資料可參閱天文館網站「2022月全食掩天王星專區」。