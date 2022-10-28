我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

好萊塢驚現遊民「魯班」 徒手自造「靈魂木屋」

月全食掩天王星11月8日登場 錯過再等2000年

記者徐偉真／台北即時報導
台北市立天文科學教育館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生「月掩天王星」。（圖：台北天文館提供）
台北市立天文科學教育館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生「月掩天王星」。（圖：台北天文館提供）

台北市立天文科學教育館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生台北市立天文科學教育館表示，11月8日將可看到「月全食」奇景，這次的全食階段剛好又發生「月掩天王星」，北美只有西部地區可見，下次再見到月全食掩天王星，要等到4344年，因此這次的機會可說是千載難逢。

台北天文館發布新聞稿表示，台灣、日本、韓國、澳洲東部與北美洲西部等地，11月8日將可全程目睹「月全食」奇景，這也是今年最受矚目的天象之一，而在全食階段恰好又發生「月掩天王星」，只有台灣與韓國等地可見。

台北天文館表示，台灣在三年後的2025年即可再見月全食，但下次月全食掩天王星則要等到4344年，台北天文館將與國內外各天文單位合作，於YouTube「北天文館」頻道全程直播這次奇特而罕見的天象。

台北天文館表示，這次月食開始於傍晚，就在月球於台北時間晚間5時02分（美西時間8日凌晨2時02分）升起的數分鐘後，因此建議選擇東方視野無遮蔽處觀賞。月球於08分開始進入地球本影，由「初虧」拉開月食序幕。之後缺角逐漸擴大，至晚間6時16分（美西時間8日凌晨3時16分）「食既」，月球完全進入地球本影，全食階段開始，整個月面轉為暗紅色。

晚間6時59分（美西時間8日凌晨3時59分）「食甚」，月球最接近本影中心，月面此時最暗也最紅。至晚間7時42分（美西時間8日凌晨4時42分）「生光」，月球開始離開本影，邊緣滲出光芒，全食階段結束，月亮也開始逐漸由虧轉盈。8時49分「復圓」，月球完全離開本影，本影食結束，月亮恢復滿月形狀。

台北天文館表示，細心觀察可看出月球亮度仍比平常稍暗，要等到晚間9時57分（美西時間8日上午6時57分）「半影食終」，月球完全離開地球半影後才會恢復原本亮度。在全食階段間，有「血月」之稱的紅月亮將在夜空高懸長達1小時26分鐘，以肉眼即可觀賞。

台北天文館表示，在月全食期間的晚間7時05分（美西時間8日凌晨4時05分），八大行星之一的天王星將被全食的紅月亮掩蔽而發生「月掩天王星」。一般情況下即使出現「月掩天王星」，由於月亮和天王星亮度差異太大也難以觀察，但這次發生時剛好月亮處於食甚的最暗階段，而天王星又在次日達到最亮的「衝」，一暗一明間，為這個罕見天象創造了極佳觀察條件，以雙筒、小型望遠鏡或配合攝影，便不難看見此奇景。

台北天文館表示，各地出現月食及月掩天王星的時間會略有不同，實際觀測也會因月球地形或其他因素而與預報時間有少許差異。各地的預報時刻與詳細天象資料可參閱天文館網站「2022月全食掩天王星專區」。

教育 澳洲 攝影

上一則

好像「魔鬼終結者」 加州罹癌男把義眼改造成手電筒

下一則

動物也過萬聖節 南瓜大餐藏有不同彩蛋

延伸閱讀

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度

聯合國：減排力道不足 本世紀地球恐升溫2.8度
中國將進行載人月球探測 建設國際月球科考基地

中國將進行載人月球探測 建設國際月球科考基地
獨行月球

獨行月球
82歲億萬富豪狄托將再上太空 偕亞裔妻報名SpaceX月球之旅

82歲億萬富豪狄托將再上太空 偕亞裔妻報名SpaceX月球之旅

熱門新聞

有網友發現好市多標價牌上的符號具特殊意涵，好市多亞太區總裁張嗣漢也證實確有其事。（截圖自臉書）

好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品

2022-10-23 23:52
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

2022-10-21 02:10
中國小學生寫下45個字悔過書，看似為自己上課睡覺懺悔，沒想到裡頭竟藏罵老師的字句。（取材自微博）

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

2022-10-23 03:13
一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

2022-10-15 01:17
一名家長貼出兩個小孩的萬聖節Cosplay照片，網友看了忍不住表示「人見人怕」。（取材自臉書）

萬聖節Cosplay快篩兩條線+超粗棉棒 網朝聖：人見人怕

2022-10-22 02:31
22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元。圖為官網宣傳圖。（取材自Instagram）

22歲女生靠這「老東西」嗅到商機 創業1年賺進200萬

2022-10-24 21:23

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收

台灣遊客17萬現金 加拿大海關沒收
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們