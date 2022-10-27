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21歲男因罹癌冷凍精子 26年後靠「它」奇蹟生子

聯合新聞網／ 即時報導
英國一名47歲男子，成功用26年前冷凍精子與未婚妻誕下男嬰。（取材自linkedin）
英國一名47歲男子，成功用26年前冷凍精子與未婚妻誕下男嬰。（取材自linkedin）

隨著醫療技術進步，晚婚者或有不孕風險的病患，有機會透過冷凍精子、卵子解決生育問題，日前英國一對夫妻就靠著26年前保存的精子成功誕下一名男嬰。據英國媒體報導，現年47歲的男子在21歲時罹癌，經醫師建議決定冷凍精子以防不孕，他在療程後果真失去生育能力，不過幸運的是，當年冷凍的精子成功存活下來。

據英國鏡報（The Mirror）報導，英國一位名叫彼得（Peter Hickles）的47歲男子，在26年前的1996年，年僅21歲的他被診斷出一種罕見癌症「霍奇金淋巴瘤」，當時醫師告知他癌症治療可能導致永久性不孕，因此他決定事先冷凍精子。

經過9輪化療後，他無法再產生精子，還被醫師告知他的冷凍精子會隨著時間的推移而減少，恐怕只能有效保存10年左右。然而26年後奇蹟發生了，他遇到了未婚妻奧雷利亞（Aurelija Aperaviciute），兩人想要一個孩子，而且他的精子樣本被判斷仍有活性。32歲的奧雷利亞在本（10）月20日歷經剖腹產，順利生下重3913公克的兒子Kai。

身為前熱刺（英國托特納姆熱刺足球俱樂部）的青少年球員，彼得牢牢記得自己是在1996年歐洲足球錦標賽開始前3天冷凍精子，他興奮地說，「孩子在96年歐洲盃之前就已經準備好，且在今年世界盃足球賽前出就生了，這一點令人驚嘆，足球絕對融入了他的血液」。

該報導指出，得益於技術的進步和法律的改變，如今精子最長可以成功儲存達55年。

英國 足球 癌症

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