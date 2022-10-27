中國秋褲成了歐洲禦寒救星 訂單大增100% 排到明年5月

大陸製的抗寒神器、加絨連褲襪成了歐洲禦寒的救星。（取材自央視財經）

中國冬天民眾常穿的秋褲、保暖連褲襪「光腿神器」，今年在歐洲出現搶購潮，同比去年增長百分之百，浙江多家生產企業近來大加班生產，交貨訂單已排到明年5月。

受俄羅斯 「斷氣」影響，歐洲今年冬天將度過一個寒冷的冬天，中國製的保暖加絨連褲襪成了歐洲的「救星」。央視財經報導，往年歐洲消費者都比較青睞薄款的連褲襪，今年卻大為不同，他們要求連褲襪要加絨，來抵禦即將到來的寒冬，此也導致中國的「光腿神器」在歐洲賣得火爆。

報導引述浙江當地一家保暖連褲襪生產企業的業務經理表示，以前出口歐洲的產品以薄絨和無絨為主，今年很多歐洲客戶特別強調保暖性要夠好，產品要用厚絨。

這名經理表示，公司今年前九個月的銷售額已經達到了3000多萬元人民幣，超過了去年一整年，其中出口增量最多的就是歐洲。浙江諸暨另一家保暖褲襪生產企業總經理也表示，現在的生產基本上排到了明年5月份。去年銷售了300多萬條，今年到現在就已經有360萬條左右了。

還有一家保暖連褲襪生產商說，公司今年出口歐洲的訂單，同比增長了40%。尤其是使用了保暖新工藝的產品，很受客戶歡迎。