床上長出「貓型按鈕」 輕輕戳一下出現甜叫 網全融化

黑貓「Bogey」在睡午覺。(影片截圖)

跪求同款棉被！一名飼主日前在抖音 上發布一則影片，分享自己在家中床上發現愛貓正躲在棉被裡面睡午覺，被棉被覆蓋著的貓咪身體形成一顆奇特的「喵喵按鈕」，按下去就會發出超奶叫聲，一聲「喵～」萌翻許多網友的心。

從抖音用戶@hiiilor上傳的影片中可以看到，床上隱隱突出一塊「貓型」異物，走近伸手一戳居然會發出「喵—」的聲音。原來是黑貓「Bogey」把自己的身體塞進床單裡悠哉睡午覺，被主人猛然一戳才發出叫聲，超萌的「貓咪按鈕」融化大票網友的心，讓人看了直呼「這個可愛按鈕哪裡買得到！」

超魔性的影片一出，馬上在抖音上爆紅，累積將近600萬次的點擊數，許多網友紛紛留言表示「求會叫的同款貓棉被跟枕頭」、「你按的是血清素按鈕」、「這樣的貓咪怎麼能讓人不愛呢」、「最喜歡這種有個性的貓貓了」、「聽叫聲就知道一定很可愛。」