我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大嚇跑投資人 海外上市中企損失700億

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

床上長出「貓型按鈕」 輕輕戳一下出現甜叫 網全融化

聯合新聞網／ 即時報導
黑貓「Bogey」在睡午覺。(影片截圖)
黑貓「Bogey」在睡午覺。(影片截圖)

跪求同款棉被！一名飼主日前在抖音上發布一則影片，分享自己在家中床上發現愛貓正躲在棉被裡面睡午覺，被棉被覆蓋著的貓咪身體形成一顆奇特的「喵喵按鈕」，按下去就會發出超奶叫聲，一聲「喵～」萌翻許多網友的心。

從抖音用戶@hiiilor上傳的影片中可以看到，床上隱隱突出一塊「貓型」異物，走近伸手一戳居然會發出「喵—」的聲音。原來是黑貓「Bogey」把自己的身體塞進床單裡悠哉睡午覺，被主人猛然一戳才發出叫聲，超萌的「貓咪按鈕」融化大票網友的心，讓人看了直呼「這個可愛按鈕哪裡買得到！」

超魔性的影片一出，馬上在抖音上爆紅，累積將近600萬次的點擊數，許多網友紛紛留言表示「求會叫的同款貓棉被跟枕頭」、「你按的是血清素按鈕」、「這樣的貓咪怎麼能讓人不愛呢」、「最喜歡這種有個性的貓貓了」、「聽叫聲就知道一定很可愛。」

@hiiilor I love when I find him napping here 😽 #catsoftiktok #fyp #pets #meow ♬ original sound - Lauren Von Eschen

抖音

上一則

為裝飾萬聖節買恐怖殭屍公仔 她開箱傻眼：這是要嚇誰？

延伸閱讀

愛犬骨灰加墨水 英女苦熬8小時刺上身

愛犬骨灰加墨水 英女苦熬8小時刺上身
「好吃得要死」 陌生人墓碑上找食譜 網紅：體會死亡另層意義

「好吃得要死」 陌生人墓碑上找食譜 網紅：體會死亡另層意義
從陌生人墓碑發現食譜烤餅乾 網紅大讚：好吃得要死

從陌生人墓碑發現食譜烤餅乾 網紅大讚：好吃得要死
抖音團購服務 搶進成都市場

抖音團購服務 搶進成都市場

熱門新聞

有網友發現好市多標價牌上的符號具特殊意涵，好市多亞太區總裁張嗣漢也證實確有其事。（截圖自臉書）

好市多標價「這符號」藏玄機 亞太區總裁證實：出清品

2022-10-23 23:52
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

2022-10-21 02:10
一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

2022-10-15 01:17
中國小學生寫下45個字悔過書，看似為自己上課睡覺懺悔，沒想到裡頭竟藏罵老師的字句。（取材自微博）

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

2022-10-23 03:13
一名家長貼出兩個小孩的萬聖節Cosplay照片，網友看了忍不住表示「人見人怕」。（取材自臉書）

萬聖節Cosplay快篩兩條線+超粗棉棒 網朝聖：人見人怕

2022-10-22 02:31
22歲的麥迪森2019年在臉書賣出一台舊底片機，因此看到底片機市場潛力，短短一年開發出可持續使用的底片機，在第一年賺進200萬美元。圖為官網宣傳圖。（取材自Instagram）

22歲女生靠這「老東西」嗅到商機 創業1年賺進200萬

2022-10-24 21:23

超人氣

更多 >
媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席

媒體還原現場：栗戰書發動 習近平下令 胡錦濤被離席
35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症

35歲華女 紐約法拉盛跳樓身亡 疑有抑鬱症
8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大

8月房價降溫 11年之最 美西城市跌幅最大
英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成

英媒：習連任 中富豪急拋產外逃 上海豪宅大跌4成
壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？

壓不住通膨還賠了幾百億美元 聯準會可能被痛罵？