為裝飾萬聖節買恐怖殭屍公仔 她開箱傻眼：這是要嚇誰？
萬聖節將至，網友紛紛祭出各種創意，要把自己的家裝飾得越古怪越恐怖越好。英國一名女子日前就在網路上搜尋，想要訂購等身大小的殭屍公仔，為家中增添氣氛，沒想到收到物品開箱以後卻超級傻眼，因為這個公仔就跟打火機差不多大，誰也嚇不到。
據《鏡報》（Mirror）報導，這名女子棠恩（Dawn Simmonds）住在英國布里斯托爾（Bristol）。日前她在臉書上分享，近年來大家準備萬聖節的時候，裝飾品都越買越大，因此她也萌生念頭，想買個等身大小的公仔來擺在家裡製造氣氛。她上eBay搜尋，發現一個看起來很嚇人的殭屍公仔，價錢還只要13.39英鎊，於是她馬上開心地下標，沒有仔細閱讀商品規格描述。
隔天快遞將包裹送來，她看到門口小小的方形包裹時還很疑惑，因為她不記得自己有訂購什麼「小東西」，結果開箱一看竟然就是前一天上網買的公仔，讓她忍不住失聲笑出來。
棠恩說，這個公仔就只有差不多8公分高，就像平常會放在花盆裡的裝飾的大小，她回頭查看購物清單，才發現賣家其實有明確標示公仔高8公分、寬20公分，是她當時看到價錢太興奮才會沒留意就下標。
雖然棠恩原本也是打算把這個公仔放在花盆裡，製造出「殭屍從花盆爬出來」的假象，不過把這個公仔跟家中其他物品放在一起比較，它就跟打火機一樣大，實在不符合她的期待。
有網友特地留言提醒棠恩，要小心被購物詐騙，不過她表示是自己太粗心才會犯錯，後來已經成功退回商品取得退款。
上一則
紓壓新招？前女偶像自曝曾有20名砲友：不胖都行
下一則
FB留言