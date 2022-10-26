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上海16大媽翻拍「甄嬛傳」把老伴騙來橫店演皇上

中國新聞組／北京27日電
16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影「甄嬛傳」暴紅。(取材自上觀新聞)
16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影「甄嬛傳」暴紅。(取材自上觀新聞)

中國清宮電視劇「甄嬛傳」播出11年熱度絲毫未減，近日，16位上海退休大媽自費翻拍的微電影「甄嬛傳」爆紅，大媽們不僅過足了戲癮還感受了一把「娘娘」夢。目前，相關影片在中國網絡平台已累計逾百萬的觀看量。

上觀新聞報導，參演的大媽們，年齡平均62歲，最大的超過70歲，其中一位大媽的老伴也特意趕來飾演「甄嬛傳」中皇上一角。

翻拍策劃者彭先生說，自己的母親媽媽愛跳民族舞，看電視時喜歡模仿，退休後，覺得生活無聊，狀態欠佳，她身邊也有一群境遇相同的退休老人。為了打發日子，他們曾結伴外出旅遊，但跟團遊不大自在。彭先生有個朋友從事旅遊，兩人合夥註冊公司，推出新的產品——帶著這些老人到橫店旅遊，翻拍他們喜歡的影視劇。

來源：澎湃新聞

這一創意受到老人喜歡。17位退休老人坐車來到橫店影視城拍攝「甄嬛傳」。他們的平均年齡在62歲，最大的70多歲。「甄嬛傳」裡女人角色多，皇上作為核心人物，不可或缺，其中一位大媽以外出旅遊為名，把丈夫騙到橫店，讓他出演皇上。

開拍前，彭先生請來攝影團隊，讓導演給這些業餘演員科普演戲技巧。「其實很簡單，主要就是消除大家對鏡頭的恐懼感。」彭先生說，至於服裝、化妝和道具，只要捨得花錢，都不是問題。拍攝過程比較順利，僅用半天時間，一段十幾分鐘的戲就攝製完成。其間，演員們出現過笑場的情況，但總體都比較開心，紛紛感歎圓了演員夢。特別是扮演皇上的大叔，一開始有些不高興，覺得沒人陪他聊天，但完成拍攝任務後，非常興奮，畢竟過了一把皇帝癮。

據悉，此次出遊用時三天兩晚，包括租用大巴、聘請導演、吃飯住宿等所有費用，每位老人出資不到4000元人民幣（約547美元）。

拍攝花絮中，很多大媽也說出了這次演出的感受和想法。一位大媽說，「這是我第一次體驗，圓了年輕時的夢。」

還有大媽說，「謝謝這次給了我這麼美好的回憶。」

接下來，這些大媽當中，有人可能會參與下一部戲的拍攝。彭愷說，如果時間來得及，他們會邀請部分大媽參演在「情深深雨濛濛」基礎上改版演出。

16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影「甄嬛傳」暴紅。(取材自上觀新聞)
16位上海退休阿姨自費翻拍的微電影「甄嬛傳」暴紅。(取材自上觀新聞)

退休 導演 電影

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