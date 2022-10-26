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不願兒錯過人生首場籃球賽 礦工爸穿工作服趕赴球場

中央社肯塔基州派克維爾26日綜合外電報導
肯塔基州煤礦工人麥蓋爾（中）上週末為了讓3歲兒子及時趕到球場觀看人生第一場籃球賽，穿著制服和工作鞋陪兒子一起看球，父子倆照片在網路上瘋傳。（圖取自twitter.com/UKCoachCalipari）
肯塔基州煤礦工人麥蓋爾（中）上週末為了讓3歲兒子及時趕到球場觀看人生第一場籃球賽，穿著制服和工作鞋陪兒子一起看球，父子倆照片在網路上瘋傳。（圖取自twitter.com/UKCoachCalipari）

肯塔基州煤礦工人麥蓋爾上週末為了讓3歲兒子及時趕到球場觀看人生第一場籃球賽，穿著制服和工作鞋陪兒子一起看球，父子倆照片在網路上吸引無數人按讚瘋傳。

美國體育頻道ESPN等媒體報導，全美大學體育協會（NCAA）籃球勁旅肯塔基大學野貓隊（Kentucky Wildcats）22日傍晚在肯州派克維爾（Pikeville）的阿帕拉契無線體育館（Appalachian Wireless Arena）進行一年一度的藍白對抗賽。今年比賽特別為東肯塔基州8月的洪災籌募善款。

ESPN稱，煤礦工人麥蓋爾（Michael McGuire）不願3歲的兒子伊斯頓（Easton）錯過其人生第一場現場籃球賽，穿著工作鞋和制服帶著兒子趕往體育館觀看比賽，從他身上仍看得出他辛苦工作了一天。

麥蓋爾父子倆一起看球的畫面在網路上迅速爆紅，野貓隊主教練卡利巴瑞（John Calipari）知道此事後深受感動，決定為他們做點什麼特別的事。

卡利巴瑞在推特上發布麥蓋爾父子觀看藍白對抗賽的照片，並希望本賽季在野貓隊主場魯普體育館（Rupp Arena）一場比賽，給予麥蓋爾一家「貴賓」待遇。

卡利巴瑞連繫上麥蓋爾的妻子莫莉（Mollie），並提出邀請。莫莉告訴ESPN，她接到卡利巴瑞的電話，「我驚呆了」。

卡利巴瑞在其爆紅的推文寫道：「我家族的美國夢始於西維吉尼亞州克拉克堡（Clarksburg）的一個煤礦，所以這張照片深得我心。」

打過電話之後，卡利巴瑞讓肯塔基州的粉絲們知道，他已和麥蓋爾的家人取得聯繫。

肯塔基州 西維吉尼亞州 推特

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