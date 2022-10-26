他中了3000萬元彩票「沒告訴妻小」原因曝光 律師說違法

廣西這名彩票得主穿著「福豆」套裝領大獎，卻不願告訴妻子，被指違法。（取材自九派新聞）

廣西一名男子中了中國福利 彩票2.19億元人民幣大獎（約2998萬美元），他在領獎後現場發表感言稱「沒有告訴老婆和小孩，怕他們太膨脹了，以後不工作、不努力了」。不過中國律師稱，他這樣可能侵犯配偶知情權。

九派新聞報導，這名男子24日去到當地福彩中心領獎，他領獎時沒有露臉，特地穿上廣西福彩中心為得獎者準備的吉祥物「福豆」套裝遮住全身，他當場捐出善款500萬元(人民幣，下同)委託廣西福彩中心用於公益事業。

報導稱，由於得主捐贈500萬元助力廣西公益事業，根據相關規定，可稅前扣除捐款。再繳納20%個人偶然所得稅42,889,024元，實際得款1億7千1百多萬人民幣。

不過，也有網民質疑得主選擇不告訴配偶，有可能涉嫌違法，「這是企圖隱瞞婚內財產，接下來就可能是轉移婚內財產」。

有律師表示，由於彩票是在夫妻關係存續期間購買，且雙方未約定婚姻存續期間所得財產歸各自所有，那麼該獎金應屬於夫妻雙方共同財產。

根據中國「民法典」規定，夫妻在婚姻關係存續期間取得的獎金，屬於夫妻共同財產，歸夫妻共同所有。

這位得主購買彩票中獎後以「怕其膨脹」的理由隱瞞該財產，既違背了夫妻之間的忠實義務，同時也侵犯了配偶的知情權。如果夫妻一方婚後無法掌握雙方共同財產的資訊，另一方在離婚前則可能轉移、隱匿財產等，從而導致其權益嚴重受損。

夫妻雙方關於婚後共同財產，負有相互誠實告知義務，因此彩票中獎後取得的獎金，夫妻有平等的處理權，如果故意隱瞞，不僅侵犯了對方的知情權，而且有悖夫妻之間的誠信義務。