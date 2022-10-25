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「我是混蛋嗎？」她拒把火車預訂座位讓給長者 獲網友力挺

編譯周辰陽／即時報導
英國一位火車乘客近日上網發文，自述她拒絕讓出早早預訂的頭等艙座位給一位態度「相當粗魯」的年長女士，網友則接近一面倒認為她沒有錯。(示意圖：路透)
英國一位火車乘客近日上網發文，自述她拒絕讓出早早預訂的頭等艙座位給一位態度「相當粗魯」的年長女士，網友則接近一面倒認為她沒有錯。(示意圖：路透)

每日郵報與LADBible報導，英國一位火車乘客近日上網發文，自述她拒絕讓出早早預訂的頭等艙（First Class）座位給一位態度「相當粗魯」的年長女士，網友則接近一面倒認為她沒有錯。

發文者自述是一位32歲的女性，在Reddit網路論壇的「我是個混蛋嗎？」（Am I the ASSHOLE？）版發文，解釋她搭上倫敦開往亞伯丁（Aberdeen）的火車時出了什麼事。

發文者表示，自己提前預訂了頭等艙座位，但在上車時被安排了優先座。她說，之所以決定「犒賞自己」、買了更昂貴的車票，是因為她知道這是一趟7小時的漫長旅程，想要利用這段時間來做些工作，「某些列車的『個人座』意味著你不用坐在任何人旁邊或對面，我特地預訂了這些座位的其中一個，好讓我能夠工作」。

不過，發文者在倫敦搭上火車後不久，就遇到了一位年長旅客指著「優先座」的標誌、要求她讓座。發文者拒絕了，對方就說自己是老人，對座位有更大的需求。發文者則稱自己預訂了這個座位，她需要找火車的工作人員幫她找座位，「她指出，火車滿座、沒有其他座位了。我表達歉意，但重申我已經訂了座位，不打算移動」。

發文者說，一位列車長最後過來試圖幫忙。這位女性長者定了回程票，但沒有預訂特定的座位，列車長就詢問，哪一位是否會考慮為了座位移動到標準艙（Standard class），她則拒絕讓步，「他詢問頭等艙的其他人，是否有人介意換位，沒有人同意。最後，他帶著那位女士到標準艙，我想她在那裡找到一個位子」。

發文者說，雖然她感覺「不好」，但「不想因為其他人沒有超前思考跟預訂座位，就讓自己處於嚴重不適」。儘管她不太確定是否做了正確的事情，Reddit網友卻很快認證她是正確的一方，約97%的網友投票認為她不是混蛋，許多評論稱那位年長女士是「為所欲為」跟「絕對的投機分子」（Absolute chancer），認為問題在於年長的乘客試圖在頭等艙車廂找到座位，而不管她好像沒有頭等艙的車票。

另外也有網友抨擊，鐵路公司才是此事的混蛋，稱他們把失能人士座位當成列車上最昂貴的座位出售，「然後他們試著把購買這些座位的人移動到標準艙，我覺得除非占用者是身心障礙人士，這些座位絕不該被賣掉。這是火車營運商的事，不是妳的事」。

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