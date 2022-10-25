「釣魚、吸奶、吃海鮮」泰國商家祭出全裸辣妹陪釣魚

泰國店家推出裸女陪釣，宣稱可以釣魚、吸奶、吃海鮮。（取材自臉書）

近期泰國 一間水上活動店家推出特殊的「釣魚 旅行套裝」，請來辣妹全身「脫光光」陪遊客釣魚，引發不少爭議。

據ODDITYCENTRAL報導，這間店家位於泰國春武里府。日前店家在臉書 上傳不少辣妹的照片，有的是女子拉開上衣，大方露出胸部，有的則是女子全裸坐在船頭，性感搔首弄姿。更驚人的是，還有一些照片是男子在船上釣魚，旁邊則躺著兩個全裸的女子，雙腿開開面對鏡頭。

雖然照片都已經過特殊處理，還是讓人看了臉紅心跳。不過更刺激的還在後頭，店家直接在發文標題寫道：「釣魷魚、吸奶奶、吃海鮮，四小時只要3000泰銖（約78.5美元）。活動備有生魚片和飲料，今晚7時，邦薩雷海灘（Bang Saray）不見不散！」

雖然這麼大膽的廣告引來許多人關注，讓許多網友爭先恐後說想參加，不過不少當地民眾對此感到十分憤怒，認為商家這麼做並不合法，更破壞當地人聲譽。前市長伊那農（Chaiwat Inanong）就發文痛批：「釣什麼魚？這樣根本釣不到任何魚或魷魚，你們的行銷方式還真有創意啊？雖然我不知道你們是誰，但別在我家鄉做這種生意！」

照片在網路上瘋傳，當地各大媒體報導之後，警方也開始調查。兩名女子隨後到警局投案，表示並沒有真的接待任何客人。根據當地法規，兩名女子恐面臨5年以下有期徒刑，以及10萬泰銖以下罰款。