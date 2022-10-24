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能保暖嗎？潮牌「鏤空」羽絨外套1件賣220美元

記者賴錦宏／即時報導
中國潮牌新款羽絨服，衣服前後、袖子、帽子全都有「鏤空」的心心形狀。網友質疑不保暖。（取材自微博）
中國潮牌新款羽絨服，衣服前後、袖子、帽子全都有「鏤空」的心心形狀。網友質疑不保暖。（取材自微博）

近日天氣逐漸轉涼，各家服飾品牌紛紛上架秋冬款式，中國網友近日熱烈討論一款愛心形狀鏤空設計的羽絨外套。在某購物平台顯示，該款羽絨外套為情侶款，售價為1599元人民幣（約220美元）。網友紛紛質疑這樣款式的羽絨服如何保暖，有人留言：「局部保暖」有人說：「夏天都可以穿了。」客服回應質疑表示，衣服主打的是設計，時尚感比較強。不過，最終該款羽絨服目前已經下架了。

據港媒，在服裝展示圖中，衣服前後、袖子、帽子全都有「鏤空」的心心形狀。針對網友質疑不保暖，客服回應質疑表示，衣服主打的是設計，時尚感比較強。不過，最終該款羽絨目前已經下架了。

從中國某潮牌的購物網站上可見，該款鏤空羽絨外套，前後兩側及帽子、雙袖上，都有眾多愛心鏤空設計，衣服約有一半的面積鏤空。商品介紹頁中提到，愛心形狀的鏤空設計來自甲骨文中的「心」，寓意凡事皆跟隨心之所向。以甲骨文拓印為靈感進行二次設計，同時結合街頭風格設計了復古新潮紋樣，通過不同的組合的配色和設計，同時展示了實用性和時尚感。

該網站顯示，該款羽絨外套為情侶款，售價為1599元人民幣，網友質疑「穿了跟沒穿一樣」、「衣服破了，回家讓媽媽補一補」、「時尚的世界我不懂」、「局部保暖」、「仿佛皇帝的新衣」、「不防風也不防屁 」。

對此，客服作出回應表示「這款羽絨服主打的是設計，時尚感比較強，如果追求保暖效果，可以在裡面多添加衣服，如果追求保暖效果，可以選購其他的款式」。

不久後，該件羽絨外套在購買網站上已顯示無法購買或加入購物車。客服回應表示，「是下架了，具體原因這邊也沒收到消息。」

該羽絨外套雖然有爭議，不過其實亦有網友支持該品牌的設計：留言道「蠻好看啊，各花入各眼，蘿蔔白菜各有所愛，創作自由，為啥要下架？ 誰說衣服一定要保暖？又不是石器時代？？ 管天管地還管人家穿啥？也沒裸奔？」

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