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「黑亞當」狂掃6700萬元 登北美票房冠軍

中央社／洛杉磯23日綜合外電
巨石強森主演的「黑亞當」獲觀眾好評。（圖：華納兄弟提供）
巨石強森主演的「黑亞當」獲觀眾好評。（圖：華納兄弟提供）

北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，新上映的「黑亞當」在這個周末狂掃6700萬美元，登上北美票房冠軍。

法新社報導，超級英雄「黑亞當」（Black Adam）的故事源自2019年電影「沙贊！」（Shazam），由巨石強森（Dwayne "The Rock" Johnson）飾演的奴隸，被古埃及眾神賦予神奇力量，搖身一變成為暗黑英雄。

「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）說：「作為一部衍生作品，這是個極強的開局。」還說這給華納兄弟旗下的DC漫畫公司（DC Comics）一記繼續開發更多英雄角色的強心針。

另一部剛上映的新片「幸福入場券」（Ticket to Paradise）這周末在北美進帳1630萬美元，本片之前先在海外上映，已在北美以外地區累積8000萬美元的票房。

葛羅斯說：「對一部浪漫愛情喜劇來說，這在國內已是極佳的好采頭。」

本片由好萊塢兩大巨星喬治克隆尼（George Clooney）與茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）聯合主演，他們飾演一對離了婚的夫妻，飛往峇里島阻止女兒結婚。

隨著萬聖節將至，目前也有兩部應景的恐怖片。「微笑」（Smile）票房840萬美元，排名比上周下滑一名，排在第3。

潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）主演的「月光光新慌慌：萬聖結 」（Halloween Ends），票房從上周的4130萬大幅滑落至800萬美元，但仍排在第4。

適合闔家觀賞的「鱷魚歌王 」（Lyle Lyle Crocodile），以420萬美元的票房排名第5。

排名第6至第10的作品依序為： 「女王」（The Woman King）190萬美元；「劊樂小丑2」（Terrifier 2） 190萬美元；「別擔心親愛的」（Don't Worry Darling）88萬美元；「阿姆斯特丹（Amsterdam）， 81萬8000美元；「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）60萬美元。

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