我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

棄美籍或走人？長江存儲已要求持美護照重要員工離職

曾遭持槍搶劫 柏加大畢業華女嚴重抑鬱 母稱她自殺數次

本周「血型+生肖」財運排行 這組合有好運但別扭捏

聯合新聞網／ 即時報導
不同血型生肖的人，本周的財運也不同。（取材自ingimage）
不同血型生肖的人，本周的財運也不同。（取材自ingimage）

新的一周到來，每個人的運勢也將重新洗牌。日本網站「ananweb」近來就以血型與生肖進行分析，選出五個在本周財運最旺的組合。

第五名：血型AB型+屬猴

靠著靈活的頭腦和機敏的會話能力，財運也隨之而來的一周。特別是在社群網站上，以及人群聚集的場所，將能夠透過交流獲取珍貴情報，或者遇上願意資助自己的貴人。購物別忘貨比三家，記得多在網站上找尋物美價廉的目標。

第四名：血型A型+屬狗

平時就是思慮清晰，不會亂浪費錢的性格。然而，這一周倒是可以盡情將錢花在自己的嗜好上，根據過去有多麼節制，未來就有多少可能。學習各種投資技巧，以及拋棄不必要的合約，更有助於財富的累積。

第三名：血型B型+屬馬

金錢上的不安將會一掃而空。如果碰到困擾，千萬不要自己糾結，務必找尋可信賴的對象好好商量。靠著平凡而踏實的努力，能夠獲得相應的回報。偶爾填些問卷之類的舉手之勞，也有機會累積些小報酬。

第二名：血型O型+屬羊

適合鍛鍊自己的一周。如果有什麼必要需求，放心用錢解決就對了，這些投資在未來都將獲得回報。好好運用點數，也是理財的一招。不過星期五可能會出現好到可疑的機會，行事前務必先探查清楚為上。

第一名：血型AB型+屬兔

偶然好運機率暴漲的一周。像是被意外的人請客、想要的東西自動送上門來等等。在碰到這些事情時，不妨就別扭扭捏捏的，直接爽快老實地接受就好，如此一來還能得到對方的好印象。如果想要買些家電之類的東西時，試著找「最近很紅的那個」品項，就有機會得到比想像中還好用的東西。

投資 社群網站 日本

上一則

10月24日星座運勢 牡羊人際關係暢通 巨蟹易有口舌之爭

下一則

柴犬會「熱縮冷脹」？主人分享對比照：4個月腫成肥宅

延伸閱讀

後疫情抗通膨理財 現金為王

後疫情抗通膨理財 現金為王
理財Q&A／預算追蹤程式安全嗎？

理財Q&A／預算追蹤程式安全嗎？
理財百科／65歲繼續工作 影響紅藍卡、社安金

理財百科／65歲繼續工作 影響紅藍卡、社安金
生肖／農曆10月運勢 兔 財不露白 蛇 以守為進

生肖／農曆10月運勢 兔 財不露白 蛇 以守為進

熱門新聞

一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

2022-10-15 01:17
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

2022-10-21 02:10
一位日本網友怕小孩吵鬧提醒鄰座乘客，卻得到對方的暖心回答。示意圖，非當事人及事物。示意圖。（取材自ingimage）

坐飛機怕小孩哭鬧提醒鄰座 他「這回答」網喊太帥了

2022-10-17 03:38
一名家長貼出兩個小孩的萬聖節Cosplay照片，網友看了忍不住表示「人見人怕」。（取材自臉書）

萬聖節Cosplay快篩兩條線+超粗棉棒 網朝聖：人見人怕

2022-10-22 02:31
中國小學生寫下45個字悔過書，看似為自己上課睡覺懺悔，沒想到裡頭竟藏罵老師的字句。（取材自微博）

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

2022-10-23 03:13
英國兩名年輕女性入住威爾斯的一間Airbnb，意外發現屋內的天外天，分享到TikTok也讓許多網友驚呼不可思議。(取材自Airbnb)

英國女住Airbnb見書架藏神秘機關 推開發現別有洞天

2022-10-18 21:14

超人氣

更多 >
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶

刺殺加拿大台裔女騎警嫌遭起底 韓裔艾美獎導演行凶
路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感

路透：習近平幾乎篤定連任國家主席 仍將難有安全感
20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆

20大現場側寫／李強帶頭拍手 神情放鬆