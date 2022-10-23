女童戴Apple Watch狂發嗶嗶聲 檢查發現癌症及時救命

一名母親發現12歲女兒佩戴的Apple Watch發出心率異常通知，送醫後才知女兒身上有腫瘤。（翻攝自9to5mac）

Apple Watch" rel="154292">Apple Watch 除了有血氧、心率偵測外，現在也新增車禍偵測和體溫感測功能，讓智慧型手表不僅只是一個配件，還能救命。一名12歲女童因Apple Watch發出心率異常通知，意外發現身體其他疾病，及時挽回一命。

12歲的女童Imani Miles平時有佩戴蘋果Apple Watch的習慣，某天她的母親Jessica Kitchen突然發現女兒的手表不斷發出嗶嗶聲，警告心率異常過高，讓她警覺相當奇怪，「因為它以前從未發生過（通知）」，帶了女兒去醫院後發現是闌尾炎，醫生也火速進行手術 ，將女童的闌尾切除。

不過事情並未結束，醫生在切除完女童Imani Miles的闌尾後，此時發現該處有罕見的「闌尾腫瘤」，也是一種神經內分泌腫瘤，對於兒童來說相當少見，且當時癌細胞已擴散女童身體其他部位，需再次接受手術去除，所幸女童至今一切安好，待在家裡休養中，讓母親也鬆一口氣。