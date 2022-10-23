我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無聲勝有聲？紐時：「2詞語」是習近平沒說出口的焦慮

應對中國軍力擴張 日本修改安保戰略

女童戴Apple Watch狂發嗶嗶聲 檢查發現癌症及時救命

聯合新聞網／ 即時報導
一名母親發現12歲女兒佩戴的Apple Watch發出心率異常通知，送醫後才知女兒身上有腫瘤。（翻攝自9to5mac）
一名母親發現12歲女兒佩戴的Apple Watch發出心率異常通知，送醫後才知女兒身上有腫瘤。（翻攝自9to5mac）

Apple Watch" rel="154292">Apple Watch除了有血氧、心率偵測外，現在也新增車禍偵測和體溫感測功能，讓智慧型手表不僅只是一個配件，還能救命。一名12歲女童因Apple Watch發出心率異常通知，意外發現身體其他疾病，及時挽回一命。

12歲的女童Imani Miles平時有佩戴蘋果Apple Watch的習慣，某天她的母親Jessica Kitchen突然發現女兒的手表不斷發出嗶嗶聲，警告心率異常過高，讓她警覺相當奇怪，「因為它以前從未發生過（通知）」，帶了女兒去醫院後發現是闌尾炎，醫生也火速進行手術，將女童的闌尾切除。

不過事情並未結束，醫生在切除完女童Imani Miles的闌尾後，此時發現該處有罕見的「闌尾腫瘤」，也是一種神經內分泌腫瘤，對於兒童來說相當少見，且當時癌細胞已擴散女童身體其他部位，需再次接受手術去除，所幸女童至今一切安好，待在家裡休養中，讓母親也鬆一口氣。

Jessica Kitchen表示，所幸有Apple Watch的即時通知，讓她得知女兒的身體狀況，「如果她沒有那支手表，情況可能會更糟。」如今女童仍持續戴著Apple Watch，她的母親也不斷在網路上以自身經驗，宣傳穿戴技術的好處。

Apple Watch除了有血氧、心率偵測外，現在也新增車禍偵測和體溫感測功能，...
Apple Watch除了有血氧、心率偵測外，現在也新增車禍偵測和體溫感測功能，讓智慧型手錶不僅只是一個配件，也能成為救命工具。（翻攝自蘋果官網）

Apple Watch Apple 手術

上一則

紙板、雞蛋盒都能用 菲國大學生自製防作弊裝置暴紅

下一則

新款MacBook Pro最快下月推出 Mac Pro再等等

延伸閱讀

NBA／以柯瑞生涯為故事主題 Apple推原創運動紀錄片

NBA／以柯瑞生涯為故事主題 Apple推原創運動紀錄片
看診新科技…AR手術導航眼鏡 遠距醫療利器

看診新科技…AR手術導航眼鏡 遠距醫療利器
「星爵」克里斯普萊特「打」出一片天 電視劇片酬奪冠

「星爵」克里斯普萊特「打」出一片天 電視劇片酬奪冠
蘋果推新iPad與AppleTV 助攻年底購物季業績

蘋果推新iPad與AppleTV 助攻年底購物季業績

熱門新聞

一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

2022-10-15 01:17
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

2022-10-21 02:10
一位日本網友怕小孩吵鬧提醒鄰座乘客，卻得到對方的暖心回答。示意圖，非當事人及事物。示意圖。（取材自ingimage）

坐飛機怕小孩哭鬧提醒鄰座 他「這回答」網喊太帥了

2022-10-17 03:38
一名家長貼出兩個小孩的萬聖節Cosplay照片，網友看了忍不住表示「人見人怕」。（取材自臉書）

萬聖節Cosplay快篩兩條線+超粗棉棒 網朝聖：人見人怕

2022-10-22 02:31
中國小學生寫下45個字悔過書，看似為自己上課睡覺懺悔，沒想到裡頭竟藏罵老師的字句。（取材自微博）

小學生悔過書瘋傳 「5字藏頭詩」讓老師氣暈

2022-10-23 03:13
英國兩名年輕女性入住威爾斯的一間Airbnb，意外發現屋內的天外天，分享到TikTok也讓許多網友驚呼不可思議。(取材自Airbnb)

英國女住Airbnb見書架藏神秘機關 推開發現別有洞天

2022-10-18 21:14

超人氣

更多 >
架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任

架走胡錦濤的黑衣人身分曝光 丁薛祥手下的中辦副主任
胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因

胡錦濤不滿習近平被請出門？分析胡「被離場」原因
中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常

中共新政治局常委出爐 李強、李希、蔡奇入列 胡春華未入常
阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科
美媒：李克強、汪洋主動躺平 最不壞選擇

美媒：李克強、汪洋主動躺平 最不壞選擇