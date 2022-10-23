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房子外驚見「巨大象棋盤」 內行曝弦外之音：帥死了

聯合新聞網／ 即時報導
一名台灣網友分享一張照片，只見一棟五層樓高的透天厝牆面上印有巨大棋盤，不少網友分析棋局笑說「屋主只是想表達：他帥死了」。（取材自臉書）
一名台灣網友分享一張照片，只見一棟五層樓高的透天厝牆面上印有巨大棋盤，不少網友分析棋局笑說「屋主只是想表達：他帥死了」。（取材自臉書）

象棋是傳統的兩人對弈棋類遊戲，其中，有「楚河漢界」的稱為中國象棋；而「西洋棋」則被稱作國際象棋。有民眾在台灣南投縣，看到一棟透天厝的牆面上印著巨大棋盤，呈現一道待解的棋局。畫面曝光後，不少網友好奇揣測「他只是想表達：他帥死了」，掀起熱議。

一名男網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，寫下「觀棋不語……」。一棟五層樓高的透天厝，外牆印有一幅巨大的象棋棋盤，且留下一道棋局。只見「楚河漢界」的左邊有「將」、一個「車」和二個「士」共四個黑方棋，外加一個「馬（傌）」和一個「車（俥）」共兩個紅方棋圍攻著黑方；而「楚河漢界」的右邊只有一個紅方棋「帥」。

網友們紛紛推測弦外之音，留言說「這我知道：我帥死了」、「帥在等死」、「除了帥什么都沒有」、「這不是帥死了的意思嗎？黑棋怎麼輸…車開下去把帥撞死就贏了啊」、「應該都讓『帥』斃了」、「這樣和局了，黑棋車子一直追，帥就強制和局」。

有網友藉機開黃腔說「帥有車（俥）有馬（傌）子」、「人帥，有車（俥）、有馬（傌），沒砲（炮）可打」、「左邊的人什麼都有就是不帥，右邊的人什麼都沒有只有帥，該如何選擇呢？」。

根據中華民國象棋文化協會對於象棋走法的介紹，一副完整的象棋會有一個棋盤和三十二顆棋子，分紅黑兩方，共有帥（將），仕（士），相（象），俥（車），傌（馬），炮（砲），兵（卒）七兵種。除了帥（將）一個，兵（卒）五個外，其餘棋子數量均為一雙。下棋時弈棋者先吃掉對方的紅帥或黑將就能獲勝，亦有和局的情況在。帥（將）是全局關鍵核心棋子，只可在己方的九宮內直行或橫行，每次一步，但王見王時可以直接飛過河抓對方的王。

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