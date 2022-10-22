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座頭鯨嘴卡繩索、身旁跟同伴 加拿大團隊成功救援

編譯周辰陽／即時報導
加拿大日前發生一隻座頭鯨被繩索與浮標纏住，靠著賞鯨船目擊與留意位置，加上當地漁政官員趕來裝上衛星標識器，讓專家隊伍最終得以成功進行救援。（路透 / FISHERIES AND OCEANS CANADA ）
加拿大日前發生一隻座頭鯨被繩索與浮標纏住，靠著賞鯨船目擊與留意位置，加上當地漁政官員趕來裝上衛星標識器，讓專家隊伍最終得以成功進行救援。（路透 / FISHERIES AND OCEANS CANADA ）

加拿大日前發生一隻座頭鯨被繩索與浮標纏住，靠著賞鯨船目擊與留意位置，加上當地漁政官員趕來裝上衛星標識器（satellite tag），讓加拿大漁業及海洋部海洋哺乳動物應變隊（DFO Marine Mammal Response）的隊員最終得以成功進行救援。

BBC與CTV New報導，救援事件發生在14日，DFO職員最初於前一日接到通報，稱有隻被纏住的鯨魚拖著一個黃色浮標，但當時無法找到位置。

DFO海洋哺乳動物應變隊成員科特瑞爾（Paul Cottrell）受訪時表示，他們進行最初搜索後返家時，又收到另一個鯨魚拖著一個黃色浮標的報告，接著「在14日早上接到電話，有個賞鯨團在特克塞達（Texada Island）看到一隻鯨魚拉著浮標往北上」。

這艘賞鯨船能夠留意被纏住鯨魚的位置，直到當地漁政官員抵達，並且裝上了衛星標識器。科特瑞爾說，這一點十分重要，「因為我們接著知道了動物在哪，他們能夠跟牠待在一起，讓我和我的團隊趕去」。

科特瑞爾的團隊從溫哥華前往現場，使用無人機協助了解是什麼影響到座頭鯨，「當我們看到時，就了解到，『我的天哪，不只是一隻，牠旁邊有3個同伴』。我們就想，『哇，這是我們從來沒有遇到過的事情』」。

根據報導，有條91公尺的聚鋼繩（Polysteel rope）就卡在那隻座頭鯨的嘴跟鯨鬚（Baleen），可能影響到進食能力。要是被嚥下，甚至證明會致命。但對救援團隊來說，因為牠身旁有同伴跟著，導致行動非常複雜。

科特瑞爾指出，在救援行動的多數時間裡，這隻座頭鯨旁邊都有著2個同伴，團隊擔心其他鯨魚會被牠身後拖著的漁具纏住，因此花了很大的耐心與真正巨大的努力，好慢慢地安全取下繩索，「我們在牠身上工作了4、5個鐘頭，有條不紊地順利完成了…再次強調，有三隻其他鯨魚跟著這隻鯨魚，這相當具有挑戰性」。

報導指出，這條繩索據信是休閒捕蝦用具的一部分。科特瑞爾表示，隨著冬季逼近，座頭鯨正準備好遷徙到像夏威夷墨西哥外海的溫暖水域，「這隻鯨魚踏上旅程時，身上不會有著這個用具，這真是太好了」，也稱完成救援總是令人感到欣慰，「團隊被喜悅淹沒了，真是太棒了」。

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