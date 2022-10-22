我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／中共20屆中央委員產生 胡錦濤突起身離場

401(k)退休存款上限 國稅局增至2.25萬 漲幅歷年最高

他拆副駕讓老婆坐後座顧孩子 網笑：經濟艙變頭等艙

聯合新聞網／即時報導
原PO老公將副駕駛座拆掉，想讓老婆坐後座腳可以打直。（取材自臉書）
原PO老公將副駕駛座拆掉，想讓老婆坐後座腳可以打直。（取材自臉書）

除了家人、老婆以外，車子是男人的最愛，稍微一有損傷可能就會心疼不已，不過有位女網友發文表示，自從有孩子後，老公竟然將副駕駛座給拆掉，還告訴她說「腳就可以打直了」，讓她聽了哭笑不得。

這名女網友在臉書「爆廢公社公開版」表示自己懷有身孕，想到以後兒子出生，若全家開車出門，她勢必得坐在後座照顧孩子，沒想到老公竟然將副駕駛座拆掉，還「貼心」地告訴她說「老婆這樣妳的腳就可以打直了」，讓原PO聽了不知如何回應。

從原PO貼出的照片看到，老公真的將副駕駛座給拆掉，右側的空間變得相當寬敞，坐在後座的確可以將腳伸直，而且右前座置物箱上還貼著「老婆大人專用座」字樣貼紙，讓人看了也不免稱讚原PO的老公真的是好男人。

老公的創意也讓許多人讚賞，「很好，寵妻神隊友」、「好貼心喔」、「真是貼心的老公，妳以後不用怕副駕駛座被其他的女人坐」、「好老公！我就是要拆這樣，我老公給我一個白眼」、「也是一種浪漫」、「真是好老公」、「雖然很想揍人，但又覺得感動」。

還有不少人搞笑留言說「經濟艙變頭等艙」、「重點：老婆大人專用座，請問其他女生是還有哪裡可以坐？」、「改造一下草皮地板好了」、「看起來好像很棒，但這台車就不能再多載別人了」、「可以直接改成躺的嗎？」、「應該只是不想妳坐旁邊」、「往好處想，至少也沒有女人會上這台車了」、「我很欣賞這種空間感十足，寬敞啊…想弄」、「直接放一張單人床更舒適」。

不過也有人擔心這樣太過危險，「這樣做對坐在後座的人沒危險性？」、「雖然貼心，但這樣其實蠻危險的，不小心有事故的話，妳有可能整個人飛出去。還是安全第一囉」、「沒繫好安全帶，在急煞車時妳會貼在玻璃上」；對此，原PO則表示純粹是「博君一笑」，之後會要老公將座椅裝回去。

臉書

上一則

MLB／百種受傷方式+1 太空人投手被香檳打到延後先發

下一則

座頭鯨嘴卡繩索、身旁跟同伴 加拿大團隊成功救援

延伸閱讀

戴恐怖面具嚇小孩 家長怒控密西西比州托兒所員工虐童

戴恐怖面具嚇小孩 家長怒控密西西比州托兒所員工虐童
想坐頭等艙？ 空姐：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐：對我好一點
20大後鬆綁 中國大增國際航班 檢疫可望放寬為3＋4

20大後鬆綁 中國大增國際航班 檢疫可望放寬為3＋4
長榮開航米蘭、慕尼黑 端米其林料理

長榮開航米蘭、慕尼黑 端米其林料理

熱門新聞

一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

2022-10-15 01:17
布萊克說經歷瀕死經驗後，他花更多時間陪伴家人朋友。（取材自臉書）

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

2022-10-14 20:19
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

2022-10-21 02:10
一位日本網友怕小孩吵鬧提醒鄰座乘客，卻得到對方的暖心回答。示意圖，非當事人及事物。示意圖。（取材自ingimage）

坐飛機怕小孩哭鬧提醒鄰座 他「這回答」網喊太帥了

2022-10-17 03:38
英國兩名年輕女性入住威爾斯的一間Airbnb，意外發現屋內的天外天，分享到TikTok也讓許多網友驚呼不可思議。(取材自Airbnb)

英國女住Airbnb見書架藏神秘機關 推開發現別有洞天

2022-10-18 21:14
BBC體育女主播瓊斯。（取材自Emma Jones推特）

BBC體育女主播胸前偉大 同事：汽車喇叭響 就知人到了

2022-10-17 21:17

超人氣

更多 >
購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天

購買利率9.62%的抗通膨儲蓄債券 只剩最後8天
法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝

法拉盛華人僑領涉洗錢被捕 社區驚訝
日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師

日真子公主有喜 老公小室圭「落榜2次」終於考上紐約律師
忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛
梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作

梅根「口交」被抓包 遭酸民批：虛假、做作