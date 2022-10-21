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忘記喝孟婆湯？5歲男童擁前世記憶 母一查證瞬間發毛

聯合新聞網／即時報導
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）
一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。示意圖非事件當事人。（ingimage）

不少人都曾聽過嬰兒在媽媽肚子裡時就有「胎內記憶」，相信許多父母都很期待聽到孩子們的述說，不過美國卻有一名五歲男童聲稱，自己前世是一名被火燒死的非裔女性，原本媽媽還不以為意，但隨著越來越多細節被證實後，讓她嚇得毛骨悚然。

根據紐約郵報報導，5歲男童路克魯爾曼（Luke Ruehlman），從2歲時就不斷向母親提起，自己是名叫做「帕梅拉」（Pamela Robinson）的非裔女性。到了5歲時路克開始詳細說明，帕梅拉死於一場大火，她上了天堂後遇見上帝，結果上帝把她推回地面，就變成了嬰兒，也就是他「路克」。

起初媽媽完全不相信路克說的話，直到路克提起他搭乘火車前往芝加哥的細節，但怪的是他們家住在俄亥俄州辛辛那堤，明明他們從未去過芝加哥。路克接著透露更多細節，包括當上輩子是女孩時，有著一頭黑髮，還帶著漂亮的耳環。

母親出於好奇上網查證，結果還真的發現有名叫帕梅拉的30歲非裔女性，在1993年芝加哥派克斯頓酒店的一場大火中喪生，該火警一共奪走19人性命。

事件曝光後，當地一家媒體超自然研究節目找上路克家，在節目中找了一堆非裔女性的照片，並要路克指出哪位是「帕梅拉」，下秒路克就毫不猶豫地正確指出，且說著「這就是我」，讓眾人驚訝不已。

不僅如此，母親也發現兒子與帕梅拉間有些奇怪的相似之處，例如都熱愛音樂，對美國盲人歌手汪達（Stevie Wonder）及電子琴很著迷，各種巧合都令母親越想頭皮越發麻。

非裔 芝加哥 俄亥俄州

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