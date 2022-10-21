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池塘驚見「詭異無頭魚」 臉爛光照樣游7天 直擊片瘋傳

聯合新聞網／即時報導
水池中有一條魚沒有頭，頸部血肉模糊竟還在水裡自在游動，詭異的模樣讓不少網友看傻。 (取材自YouTube)
水池中有一條魚沒有頭，頸部血肉模糊竟還在水裡自在游動，詭異的模樣讓不少網友看傻。 (取材自YouTube)

自然界生物的奧妙總是令人嘖嘖稱奇。最近有一段驚悚影片在網路上暴紅，只見水池中有一條魚沒有頭，頸部血肉模糊竟還在水裡自在游動，詭異的模樣讓不少網友看傻。

綜合中媒報導，中國四川省成都市一名網友18日在池塘邊看到一隻驚悚的「無頭魚」，這隻魚是水族愛好者間相當富有盛名的雷龍魚，但這隻雷龍魚已經完全失去頭部，頭頸連接處的斷面血肉模糊，但這隻無頭雷龍魚竟然在水中游的怡然自得，恐怖的畫面讓網友看傻眼。

網友將影片上傳到網路上掀起熱議，不少人都被這條恐怖的無頭魚嚇壞，但其實這隻雷龍魚是有飼主的。飼主劉姓男子接受媒體採訪時表示，這隻雷龍魚並不是真的完全沒有頭，而是因為原先養在魚缸裡的時候跟其他魚打架，再加上自己疏忽管理，所以魚嘴前半段跟眼睛受傷遭到細菌感染潰爛，看起來才像沒頭的魚。

劉男說，目前牠先把這隻受傷的雷龍魚先放到野外池塘待十天，現階段魚已經待了七天，目的是為了讓他把身上爛肉通通掉光，這樣才能康復的快，「我會好好治療牠，希望牠能活下去」。影片曝光後不少網友留言表示「都已經爛成這樣了還在努力生存，佩服」、「我倒是真覺得很感慨，這魚的生命力真是太神奇」、「這是無頭殭屍魚吧」、「已經沒有頭還可以活著，生命力頑強」。

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