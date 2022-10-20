「在任天數比保鮮期短」 英媒開直播諷特拉斯輸給生菜

特拉斯任期與生菜保鮮期「超級比一比」，讓生菜意外暴紅。（取材自推特）

英國 首相特拉斯 (Liz Truss)寫下45天英相最短任期紀錄，事實上，七天前，也就是14日，英國全國性小報每日星報(Daily Star)就極甚嘲諷地展開搞笑YouTube直播，將特拉斯任期與生菜保鮮期「超級比一比」；20日特拉斯宣布辭職下台，該直播立即宣布「生菜勝出」，各方道賀不斷，生菜意外暴紅。

這場「莉茲能否勝過生菜？」的現場直播，一開始是同時展示特拉斯的照片和一顆未冷藏生菜。後來，桌上插了兩面英國國旗，生菜戴上了金色假髮、貼了眼睛、嘴唇和兩隻手，桌上盤子裡裝了餡餅，還有一只印上「保持冷靜繼續前進」(Keep Calm and Carry On)的紅色馬克杯。

當特拉斯在唐寧街首相官邸外宣布辭職時，有超過1萬2000名觀眾觀看生菜直播；片刻後，觀看人數達到2萬1000人，背景響起「天佑國王」國歌；直播畫面出現一隻手，將特拉斯照片翻倒、背面朝上，生菜被戴上塑膠金冠，還倒了香檳，螢幕出現字幕：「生菜勝過特拉斯」。生菜贏了，特拉斯辭職的屈辱，更添一筆。直播影片旁的聊天框，祝賀生菜的訊息如潮水般湧現。

其實，每日星報出奇致勝的直播噱頭，應是受到「經濟學人」(Economist)的啟發；該雜誌10月稍早曾打趣說，特拉斯的唐寧街任期受到的威脅，約等同於「生菜上架保鮮期」。

這場直播很快吸引全球媒體目光，大家視此為特拉斯政府迅速解體及其面臨嘲諷的象徵。法國新聞24(News 24)就說：「你可能會問，英國首相特拉斯的政治使命和枯萎的生菜頭有何共同點？它們都有到期日。」德國小報「圖片報」(Bild)報導，「現在，特拉斯甚至得為了和一個生菜頭拚鬥，力撐自己的政治生涯。」

華盛頓郵報(Washington Post)指出，將特拉斯與生菜相比，是「典型的英國笑話」；紐約時報 (New York Times)則稱，「生菜通常可保持鮮脆七到十天；但通常是指冷藏生菜，而不是讓生菜戴假髮坐在桌子。」