Space X星鏈搶攻機上聯網市場 推私人噴射機上網服務

SpaceX的星鏈低軌衛星聯網事業19日推出「星鏈航空」（Starlink Aviation）服務。(路透)

億萬富豪馬斯克 旗下的SpaceX 「星鏈」低軌衛星聯網事業，正進軍機上Wi-Fi服務，19日推出「星鏈航空」（Starlink Aviation）服務，將以15萬美元為私人噴射客機客戶安裝飛機天線，搶攻競爭愈來愈激烈的機上聯網市場。

路透報導，星鏈將向想在私人噴射客機連上寬頻網路的客戶，每月收費1.25萬~2.5萬美元，另外還有一次性的15萬美元的硬體費用。

「星鏈航空」服務將在明年初開始提供終端機，預訂需先支付5,000美元，每台終端機的上網速度上看350 Mbps，足以視訊通話或玩網路遊戲。

星鏈和英國OneWeb等低軌衛星聯網服務供應商都正在爭取航空業者和私人噴射客機用戶的青睞，瓜分這塊Inmarsat與ViaSat主宰的市場。

SpaceX計劃明年提供夏威夷 航空公司星鏈連網服務，OneWeb也在18日宣布，與機上寬頻網路巨擘Panasonic Avionics達成協議，將在明年中之前，向航空業者行銷兜售OneWeb的寬頻上網服務；Panasonic Avionics客戶包括約70家航空公司。

SpaceX已提供星鏈服務給海事與露營車客戶，也有上萬名個人用戶，這些個人除了花599美元買終端機，也每月支付110美元。