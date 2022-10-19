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每天保養 肌膚卻愈來愈差 10大錯誤認知大公開

記者劉小川／台北即時報導
關於保養，有些誤區不要踩。(取材自pexels)
關於保養，有些誤區不要踩。(取材自pexels)

人的皮膚除了隨著年齡的推進而產生老化現象。但有些人年齡還沒到，為何就開始有老化的狀態出現呢？又為何塗塗抹抹的保養也不見皮膚狀態變好呢？以下10點保養錯誤區提供大家參考，妳中了幾個？

皮膚越變越差，和大家對保養品上的認知有關，以下是對保養品認知的10大錯誤行為。

1.產品價值不等於就是最好、最適合自己的

2.購買時，不了解成分，也不清楚自己對於什麼樣的成分有過敏的症狀。

3.只要周邊的人說好用，腦波弱的妳馬上就跟風，完全沒辦法有分辨產品好壞的能力。

4.過度去角質、皮膚代謝，使得皮膚越來越薄，轉變成敏感肌。

5.日常清潔隨便應付，並且挑選使用添加表面活性劑、香精、防腐劑過多的品項，讓化學傷害了肌膚。

6.想要快速看到效果、去斑、美白。就立即找醫美打一下，省去自己保養的時間。

7.飲食、生活皆不規律，經常吃垃圾食物如：炸物、奶茶、零食等等，增加了身體的負擔。

8.每天的喝水量不足，每天身體需要2,000c.c.～2,500c.c.的水，臉部肌膚需要的水可透過保濕產品、噴霧等來補充，這樣內外兼具的保濕才足夠讓肌膚有透亮感。

9.皮膚一出現問題，就立即用刺激性較高的藥膏。市面上的藥膏都只能治標並無法治本，須經過皮膚科醫師檢驗後才做治療，千萬別把自己當成醫師看診給藥。

10.肌膚過敏後就想要使用快速有效的緩解產品，但其實肌膚和身體，都需要足夠的水分、養分就能很快的給予自癒能力。

過敏

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