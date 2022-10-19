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美元上第1張亞裔面孔 黃柳霜曾賣掉珠寶首飾抗日

中央社／洛杉磯19日電
華裔影星黃柳霜將成為美元上第一張亞洲臉孔。（路透）
華裔影星黃柳霜將成為美元上第一張亞洲臉孔。（路透）

美國鑄幣局為彰顯女性成就，推出一系列傑出女性肖像錢幣，最新發行的25美分硬幣是紀念華裔影星黃柳霜（Anna May Wong），這成為美元上第一張亞洲臉孔。

根據紐約時報，美國鑄幣局（U.S. Mint）預計鑄造3億枚刻有黃柳霜頭像的25美分硬幣。鑄幣局官網指出，首批錢幣來自費城與丹佛的鑄造廠，10月24日開始配送。

黃柳霜生前重要成就在於，身為女性少數族裔，她在數十年前平權風氣未開的環境下，仍努力發聲。她以自身經驗為例，坦言受到差別待遇，呼籲打破亞裔角色的刻板印象。

好萊塢第一位華裔美籍電影明星的黃柳霜。（美聯社）
好萊塢第一位華裔美籍電影明星的黃柳霜。（美聯社）

譽為好萊塢首位亞裔影星，黃柳霜活躍於1920到1930年代的電影界。當時電影裡的亞洲人角色，多半是白人上妝把臉塗黃扮演。銀幕上禁止跨種族的戀情，因此亞裔都不是主角。

黃柳霜大多飾演配角，背負刻板印象，酬勞遠低於白人演員。黃柳霜說過一句名言，凸顯亞裔演員的困境，她稱自己「死了一千次」，因為她飾演角色下場幾乎都是死亡。

黃柳霜是中國移民後代，1905年出生於洛杉磯唐人街，1961年過世，演出60多部電影，橫跨默片與黑白電影，也參與不少倫敦與紐約的舞台劇。

在好萊塢經歷不平等對待，黃柳霜旅居歐洲，演出英國、法國與德國電影。美國全國公共電台（NPR）報導，黃柳霜1933年在洛杉磯時報的訪談中坦言，她厭倦在好萊塢演出的角色。

好萊塢第一位華裔美籍電影明星的黃柳霜。（美聯社）
好萊塢第一位華裔美籍電影明星的黃柳霜。（美聯社）

黃柳霜說：「為什麼銀幕上華人幾乎都是反派角色，如此的殘暴、兇狠、狡猾，就像草叢裡的一條蛇。我們才不是這樣。」黃柳霜以美貌聞名影壇，但又總被冠上東方美、外國美。

另據中國澎湃新聞報導，雖然黃柳霜在美國出生長大，但她對於中國有很深厚的感情。抗日戰爭爆發後，她拍賣了自己的珠寶首飾，將錢寄回國內支援；還在美國四處奔走呼籲，號召各界協力幫助中國抗戰。

美國鑄幣局根據一項法案，於2022年到2025年發行不同版本的25美分硬幣，每年推出5位對美國有特殊貢獻的女性先驅肖像。黃柳霜是今年受到表揚的5位傑出女性之一。

根據鑄幣局網站，這款25美分硬幣一面為美國首任總統喬治華盛頓（George Washington）肖像，另一面為黃柳霜的面容特寫與手部，周圍環繞著劇院招牌常見的點狀燈泡。

鑄幣局長吉布森（Ventris C. Gibson）稱讚黃柳霜是一名勇敢的倡導者，致力提升亞裔演員的能見度與角色的多元面貌。

設計師戴絲塔（Emily Damstra）介紹錢幣細節，在1920年代影星名字通常放在戲院招牌上，周邊環繞著一顆一顆小燈泡，她就是以此概念放上黃柳霜的名字，並且將黃柳霜迷人的面容與手勢放在名字旁邊。

亞裔演員 電影 好萊塢

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