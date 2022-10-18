四川大熊貓首次旅居中東 飛卡達開啟新生活

10月17日，在中國大熊貓保護研究中心雅安基地，大熊貓「四海」在吃竹子。（新華社）

中國大熊貓「四海」、「京京」18日赴卡達歡送儀式在中國大熊貓保護研究中心（簡稱熊貓中心）雅安基地舉行，開啟了中卡大熊貓保護研究合作之旅。這是中國大熊貓首次旅居中東地區。

當日15時30分，載著「四海」、「京京」的車隊緩緩駛出雅安基地，前往成都雙流國際機場 。兩隻大熊貓將在此乘坐專機前往卡達。

10月18日，在中國大熊貓保護研究中心雅安基地，大熊貓「四海」（左）和「京京」等待出發。（新華社）

大熊貓「四海」是一位長相甜美文靜的「小姑娘」，大熊貓「京京」則是一隻聰明愛爬樹的「大男孩」，分別於2019年7月26日、2018年9月19日出生於熊貓中心臥龍神樹坪基地。

據瞭解，2020年5月，中卡雙方簽訂大熊貓保護研究合作協議，以進一步促進大熊貓保護研究國際合作，推動中卡兩國瀕危物種和生物多樣性保護。

此次卡達之行，為陪伴和幫助大熊貓適應新環境，熊貓中心派出經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨機前往。「我們給大熊貓準備了窩窩頭、竹笋、胡蘿蔔等食物，確保牠們的旅途所需。」飼養師董禮說。

10月17日，在中國大熊貓保護研究中心雅安基地，大熊貓「京京」在吃竹子。（新華社）

為保證兩隻大熊貓順利在卡達開啟新的生活，中卡雙方均做了充分準備。一個多月前，熊貓中心對兩隻大熊貓實行隔離檢疫和體檢，牠們的健康狀況均良好。中方多次派專家團赴卡達對場館進行現場指導和實地評估，協助卡方組建專業的大熊貓飼養管理團隊，並完成主食竹供應保障。

據介紹，卡達政府為迎接「四海」、「京京」的到來，精心建造了大熊貓館，該場館功能齊全，兩隻大熊貓將分別擁有帶空調的運動場、室內展廳和獨立的「臥室」。為了保障大熊貓的繁育、食物供給和醫療安全，還配有育幼室、治療室、食物調製間、竹子保鮮室、安全監控室等。