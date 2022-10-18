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清潔工用瓶裝水散播性病 診所女子慘遭傳染…告業主索賠

抹助曬劑怕弄髒家具 她坐購物袋上結果慘了

聯合新聞網／ 即時報導
女子為了不弄髒飯店家具坐在購物袋上，沒想到圖案卻印在臀部上。(影片截圖)
女子為了不弄髒飯店家具坐在購物袋上，沒想到圖案卻印在臀部上。(影片截圖)

澳洲一名女子為了到海邊玩塗助曬劑，因為怕沾到飯店的家具於是只好隨手拿購物袋坐在上面，沒想到當她起身一看，卻發現屁股印上了超市的商標。

據《鏡報》（Mirror）報導，澳洲一名女子艾美（Amy）日前在TikTok上分享，自己到邦迪海灘度假，原本想要在去海邊之前塗助曬劑，讓自己擁有小麥色的肌膚，沒想到最後卻發生悲劇。

艾美在影片中表示，因為住的飯店裡所有家具都是白色，她擔心助曬劑還沒有乾會弄髒房間裡的家具，所以一直不敢坐下。後來她為了能夠坐下休息一下，用超市的購物袋先墊在椅子上才坐下，結果起身以後卻發現購物袋的圖案褪色，讓她的臀部印上超市的商標。

她在影片最後秀出自己的臀部，無奈的在影片說明寫下「你知道發生什麼事了吧……」，讓不少網友笑翻留言。有網友就說：「這是我今天看過最棒的TikTok影片」、「謝謝你，我笑得肚子好痛」、「妳這是免費幫超市打廣告」。幸好後來艾美把助曬劑洗掉後，臀部的商標印痕也跟著洗掉了。

@amy_baby92

The definition of a cheap ass. ....

♬ Sunrise - Official Sound Studio

澳洲 TikTok

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