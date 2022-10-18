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義大利太空人在宇宙發推「蘭亭集序」 引中國網友熱議

記者陳言喬／即時報導
義大利女太空人薩曼莎‧克里斯托福雷蒂。（取材自環球網）
義大利女太空人薩曼莎‧克里斯托福雷蒂。（取材自環球網）

義大利太空人薩曼莎．克里斯托福雷蒂（Samantha Cristoforetti），上周在太空寫下中國古文「蘭亭集序」中的句子，發出「太空推特」引發中國與國外網友熱議。

環球網報導，克里斯托福雷蒂12日在太空中在個人推特上寫下「仰觀宇宙之大，俯察品類之盛，所以遊目騁懷，足以極視聽之娛，信可樂也。」的簡體中文、義大利語和英語，還配上了三張太空攝影圖片，分別是中國渤海灣以及北京市的白天和夜景。

義大利女太空人薩曼莎．克里斯托福雷蒂在其推特上用中文、英文和義大利文寫下中國的「...
義大利女太空人薩曼莎．克里斯托福雷蒂在其推特上用中文、英文和義大利文寫下中國的「蘭亭集序」句子，並配上中國的相關照片。（取材自環球網）

推文發布後，中外網友紛紛感慨中國古典文學之美，同時讚歎克里斯托福雷蒂拍下的壯觀景色，稱讚她的中文造詣之高。

10月15日，克里斯托福雷蒂返回地球，並乘坐飛機抵達位於德國科隆的軍用機場。中國國際電視台（CGTN）記者在機場採訪了她，並告訴她這則推文在中國社交平台引發熱議。

她說，「選這句詩要感謝我的好朋友，一位在中國生活了30年的漢學家。他在中國文學上造詣非凡，他建議我選這個詩句，這個選擇非常準確。所以說，我在中國文學上不敢專美，我選擇了好的詩句是因為選擇了一位如此瞭解中國文學的好朋友」。

環球報導稱，1977年出生的克里斯托福雷蒂會說義大利語、英語、德語、法語、俄語和中文，她還是歐空局內一個中國聯絡組的成員，歐空局官網顯示該工作組的任務是與中國同行保持聯繫，以確定和實施雙方太空人領域的合作計畫。

克里斯托福雷蒂還有一個中文名字：「莎莎」。2017年，她參加了中方組織的海上救生訓練，這是中外太空人在中國的首次聯合訓練。

當時，克里斯托福雷蒂在採訪中曾用中文說：「這是第一個機會，中國太空人和歐洲太空人在中國一起訓練，我們的團隊合作很順利，很好」。

太空人 義大利 機場

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