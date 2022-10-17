我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

挺川普華人劉濤涉販毒、洗錢3000萬 在維州被拘留

今冬首個冷氣團報到 中西部將降雪 6000萬人轉寒冬模式

密西西比河乾旱 水位降低意外出土「19世紀古船殘骸」

編譯張君堯／即時報導
密西西比河近期由於乾旱導致水位創歷史新低，卻意外讓一艘19世紀的船隻殘骸在路易斯安那州的巴頓魯治「重見天日」。(美聯社)
密西西比河近期由於乾旱導致水位創歷史新低，卻意外讓一艘19世紀的船隻殘骸在路易斯安那州的巴頓魯治「重見天日」。(美聯社)

密西西比河（Mississippi River）近期由於乾旱導致水位創歷史新低，卻意外讓一艘19世紀的船隻殘骸在路易斯安那州的巴頓魯治（Baton Rouge）「重見天日」。

衛報報導，巴頓魯治當地居民福特（Patrick Ford）在密西西比河濱尋找文物時發現這艘古船，他表示「上周日（16日）我到外頭查看，就發現河濱的其餘部分已經被沖走，而那裡竟然出現一整艘船，我立刻給傳訊息告訴朋友們說『天哪，我找到了一艘船！一艘沉船！』」。

福特隨後還聯繫當地新聞和路易斯安那州考古專家麥吉姆西（Chip McGimsey）取得聯繫已確認這艘船的狀態，後者也證實該船隻名叫「布魯克希爾」（Brookhill）、於1896年在印第安納州建造並投入貿易使用，之後在1915年與另一艘名叫「Istrouma」的船在遭遇一場風暴後沈沒。

據悉，1990年時有一家考古公司對其殘骸進行調查，但如今更低的水位讓布魯克希爾更多不分「出土」，這讓研究人員能在有限的研究基礎上開展考古工作。

對於自己意外中的發現，福特鼓勵外界「探索你周圍的環境，了解你住在哪裡、周圍有什麼，而不要只注意面前的東西，出去走一走！看看外面有什麼！」。

風暴 印第安納州

上一則

分析師預測：蘋果2024年先發表可折疊iPad 而非iPhone

延伸閱讀

台美電動車國際聯盟成形 台國家隊與通用、福特、斯泰蘭蒂斯合作

台美電動車國際聯盟成形 台國家隊與通用、福特、斯泰蘭蒂斯合作
汽車將供應過剩？瑞銀估歐美車廠明年獲利減半

汽車將供應過剩？瑞銀估歐美車廠明年獲利減半
大仁說財經／電動車夯 福特油車仍蓬勃

大仁說財經／電動車夯 福特油車仍蓬勃
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

2022-10-15 01:17
布萊克說經歷瀕死經驗後，他花更多時間陪伴家人朋友。（取材自臉書）

心臟病發死了90分鐘 他復活後揭露「死後世界」樣貌

2022-10-14 20:19
女富豪劉芊螢(左)帶資入組當女主角，稱遭到前經紀人詐騙。(取材自微博)

富婆砸錢當古裝劇女主角 2個月後控經紀人詐騙數百萬

2022-10-12 22:23
一隻剛孵化沒多久瀕死的雛鳥掉在路邊草叢中，經過獸醫細心治療後，原本又醜又皺的幼鳥成長為威風凜凜的仙氣倉鴞。（影片截圖）

路邊「人形粉紅肉塊」瀕死發抖 獸醫收編蛻變仙氣靈獸

2022-10-11 22:57
一位日本網友怕小孩吵鬧提醒鄰座乘客，卻得到對方的暖心回答。示意圖，非當事人及事物。示意圖。（取材自ingimage）

坐飛機怕小孩哭鬧提醒鄰座 他「這回答」網喊太帥了

2022-10-17 03:38
示意圖。Photo by Christina on Unsplash

遠距上班員工拒絕全天開鏡頭遭革職 軟體公司判賠

2022-10-12 12:03

超人氣

更多 >
「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人
台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲
居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救

居英港人在中領館外示威 被拖進領館圍毆 英警在門口拉人營救
好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品

好市多會員 最近最愛掃貨的10項食品
「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠

「座位夾在兩個胖子中間」 網紅向美國航空索賠