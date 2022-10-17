密西西比河乾旱 水位降低意外出土「19世紀古船殘骸」

密西西比河近期由於乾旱導致水位創歷史新低，卻意外讓一艘19世紀的船隻殘骸在路易斯安那州的巴頓魯治「重見天日」。(美聯社)

密西西比河（Mississippi River）近期由於乾旱導致水位創歷史新低，卻意外讓一艘19世紀的船隻殘骸在路易斯安那州的巴頓魯治（Baton Rouge）「重見天日」。

衛報報導，巴頓魯治當地居民福特（Patrick Ford）在密西西比河濱尋找文物時發現這艘古船，他表示「上周日（16日）我到外頭查看，就發現河濱的其餘部分已經被沖走，而那裡竟然出現一整艘船，我立刻給傳訊息告訴朋友們說『天哪，我找到了一艘船！一艘沉船！』」。

福特隨後還聯繫當地新聞和路易斯安那州考古專家麥吉姆西（Chip McGimsey）取得聯繫已確認這艘船的狀態，後者也證實該船隻名叫「布魯克希爾」（Brookhill）、於1896年在印第安納州 建造並投入貿易使用，之後在1915年與另一艘名叫「Istrouma」的船在遭遇一場風暴 後沈沒。

據悉，1990年時有一家考古公司對其殘骸進行調查，但如今更低的水位讓布魯克希爾更多不分「出土」，這讓研究人員能在有限的研究基礎上開展考古工作。

對於自己意外中的發現，福特鼓勵外界「探索你周圍的環境，了解你住在哪裡、周圍有什麼，而不要只注意面前的東西，出去走一走！看看外面有什麼！」。