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打賭輸了？她跪貓砂盆前「挖一坨屎吃掉」貓咪嚇傻逃竄

聯合新聞網／即時報導
一名女子家中養了一隻貓，某天她竟然當著愛貓面前把貓砂盆內的貓屎挖起來吃掉，超狂舉動看呆旁邊的喵星人，嚇得牠當場崩潰逃竄。 （取材自TikTok）
一名女子家中養了一隻貓，某天她竟然當著愛貓面前把貓砂盆內的貓屎挖起來吃掉，超狂舉動看呆旁邊的喵星人，嚇得牠當場崩潰逃竄。 （取材自TikTok）

鏟屎官天天清貓砂盆清到瘋了？近日一段短片瘋傳，一名女子家中養了一隻貓，某天她竟然當著愛貓面前把貓砂盆內的貓屎挖起來吃掉，超狂舉動看呆旁邊的喵星人，嚇得牠當場崩潰逃竄。

女網友「dontstopmeowing」日前在TikTok上傳一段影片，只見片中的女子當著自家愛貓的面走到貓砂盆前，俐落的用貓砂鏟挖起一坨貓屎跟貓砂就這樣送入口中，貓咪在旁邊全程目睹飼主的瘋狂行為整隻嚇傻，愣了幾秒後立刻逃走，就像是在說「老天，我的奴才已經瘋掉了」。

其實女飼主不是真的吃了貓屎，而是一個爆笑惡作劇。女飼主在影片後面也公開了事實真相，她發揮巧思跟丈夫一起製作了激似貓砂跟貓屎的甜點。只見女子買了一堆麵粉跟OREO巧克力餅乾，首先把一堆麵粉跟蛋打入盆中，接著用攪拌機細心攪拌，再把餅乾全部用調理機打成碎塊，還拿出牛奶糖弄成貓屎的樣子，最後取一個乾淨沒用過的貓砂盆把這些東西放進去，乍看就很像貓砂裡面的貓屎了。

影片曝光後吸引不少網友觀看，也被轉載到臉書社團「動物梗圖星球」及Dcard有趣版，網友留言表示「貓：啊我剛剛有在這拉了一坨欸」、「完了完了奴才瘋了這個地方不能待了」、「其實吃貓砂是真的，後面做食物才是假的，不然貓咪為什麼要嚇到」、「求貓咪心理陰影面積」、「還好後面有解釋，嚇死，剛剛吃下去的晚餐都快吐出來了」。

@dontstopmeowing

I’m going to lose a lot of friends after this 🤣ic: randomschmitt #fyp #foryou #foryoupage

♬ Kitty Kitty Cat - Bobby P.

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