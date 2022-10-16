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菜鳥記者打敗資深主播嫁入豪門 多年後結局反轉了

記者林怡秀／即時報導
作家黃大米過去曾在電視台工作。（取材自臉書）
作家黃大米過去曾在電視台工作。（取材自臉書）

由媒體人轉型作家的黃大米常在臉書分享職場故事，曾在電視台任職的她，透露過去曾有一位資深主播和菜鳥記者同時愛上了一名小開，後來這名小開選擇了菜鳥記者步入禮堂，而資深主播後來則嫁給了一名普通上班族，資深主播看似在情場上輸給了菜鳥記者，但多年之後結局反轉，故事發人省思。

黃大米回憶，當年資深主播談吐得宜、見過不少世面，菜鳥記者則一臉天真，臉上總是掛著笑容，兩個都是很好的人，後來小開選擇了菜鳥記者，資深主播跟她抱怨「那個菜鳥什麼都不會耶，什麼都不知道，為什麼他選擇了她」，菜鳥記者成了豪門媳婦，主播也有了自己的歸宿，多年後，當年的小開頻頻外遇，菜鳥記者雖然仍過著貴婦生活，但心中總有烏雲，而主播雖嫁給了普通人，但婚姻生活卻十分幸福。

黃大米感嘆，主播或許當年輸給了菜鳥記者，但主播靠著自己打拚，掌握了人生的選擇權，也是人生戰役的勝利組，能遇到好老公更是錦上添花，她自己寧可當個事業成功、但情路坎坷的女強人，因為愛情新鮮不了幾年，但口袋有錢，可以爽好幾年。郁方在下面打趣留言「小開知道如果他娶了主播，以後日子會很難過，所以娶一個傻白甜大家日子都好過」，鄭怡也認為「愛情總會退去，剩下的只有生活」，不過也有網友直呼想知道故事中的主角到底是誰，討論相當熱烈。

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