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詐死鱷魚被3獅狂啃都不動 冷不防突刺反擊母獅差點爆頭

聯合新聞網／即時報導
一群母獅圍著一隻尼羅鱷啃食。（取材自reddit）
一群母獅圍著一隻尼羅鱷啃食。（取材自reddit）

鱷魚和獅子都是出了名凶猛的野獸，鱷魚在陸地上較為劣勢也不肯屈服。一隻即將被獅群當大餐的尼羅鱷在臨死前奮力反擊，獅子差點遭反殺。

動物攝影師Daniel Resengren某天在非洲塞倫蓋蒂國家公園（Serengeti National Park）拍攝，看到一群母獅圍著一隻尼羅鱷啃食，鱷魚一動也不動，有兩隻在啃後腳，另一隻母獅則嘗試想把仰躺的鱷魚翻面，想從柔軟的肚子下手。

一隻母獅則嘗試想把仰躺的鱷魚翻面，想從柔軟的肚子下手。（取材自reddit）
一隻母獅則嘗試想把仰躺的鱷魚翻面，想從柔軟的肚子下手。（取材自reddit）

攝影師本來以為鱷魚只是一具屍體，但是下一秒讓他大吃一驚，這隻尚未死透的鱷魚突然睜開眼睛，彈起來朝著在牠身體前方的母獅飛撲張嘴狠咬，反應快的獅子迅速倒退避開這個反擊，若再遲一點腦袋可就遭殃了。

獅子們瞬間有了警覺，開始對著詐死的鱷魚吼叫，鱷魚反擊後又恢復靜止狀態，最後獅群自行離開。攝影師第二天又回到現場，這隻鱷魚後來自己爬回淺淺的水坑，但是已經傷重死亡；他隔了一週後再度回來看，鱷魚屍體已經不見蹤影。

尚未死透的鱷魚突然睜開眼睛，彈起來朝著母獅飛撲張嘴狠咬。（取材自reddit）
尚未死透的鱷魚突然睜開眼睛，彈起來朝著母獅飛撲張嘴狠咬。（取材自reddit）

鱷魚為何會有這種詐死的行為？有研究指出，鱷魚在長時間劇烈活動後，血液中累積大量乳酸，需要長時間休息去恢復血液的酸鹼平衡，這段時間會反應遲鈍、行動受限，所以也只能任獵補者宰割。這隻鱷魚可能在對抗獅群時耗盡體力，於是只能先待機等待體力恢復，然而獅群仍持續進攻啃食，讓牠即使做出困獸之鬥的反擊，最終仍沒能逃過一劫。

攝影

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