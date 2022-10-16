家人忘記把充電線帶回家 她出動「無人機」外送到府

女子因為懶得開車把充電器送給姊姊，突發奇想用「無人機外送」。（截圖自TikTok）

近幾年愈來愈多玩家喜歡用無人機捕捉美景，留下美麗的照片或影片，不過這名女子可說是把無人機「用到極致」。日前她為了幫姊姊把忘記帶走的充電器送回去，想出用「無人機快遞」的妙招，影片一上傳引發各界討論。

據鏡報（Mirror）報導，一名女子日前在TikTok 上分享，姊姊到她家玩，卻忘了把充電器帶回家，因為女子想避開尖峰時刻，又懶得開車過去，於是突發奇想，乾脆拿出家裡的無人機幫姊姊「外送」過去。

女子將無人機飛行的影片放上TikTok，並在影片標題搞笑寫著：「下次換送熱狗去她家」。影片中可以看到女子把充電器綁在無人機的機身上，整個過程中她都一邊和姊姊用FaceTime視訊。

女子回答網友時指出，這款無人機最遠可以飛12公里、電池續航長達一小時，而姊姊住的地方大概只需要飛兩分鐘就能到，因此要把充電器送去姊姊家完全不成問題。

許多網友紛紛留言表示這樣的快遞方式實在太有趣了。一名網友就說：「這就是未來外送和快遞的方式」。還有網友大讚這種方式很省油，另一名網友則開玩笑說，下次姊姊忘記帶充電線時，可以讓他去送嗎？因為「這樣我才有理由買無人機」，讓所有人看了全都笑翻。