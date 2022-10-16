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加州連環殺人嫌犯落網 警：他仍在獵殺中

丈夫和女同事出軌 對方老公登門竟和她譜出戀曲

聯合新聞網／ 即時報導
女子透過小三丈夫發現自己老公外遇，想不到最後卻愛上對方。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）
女子透過小三丈夫發現自己老公外遇，想不到最後卻愛上對方。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

一名女子在社群上分享，自己去年發現丈夫和同事有染，本來和同事的老公聯絡想商討對策，想不到兩人同病相憐竟日久生情，愛上了對方，讓女子感到十分困擾。

據鏡報（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，自己今年36歲，丈夫則是38歲，兩人育有一名6歲的女兒。去年原po發現丈夫和30歲的同事有染。原po說，當時是同事的老公J先生發現後主動聯絡她，才讓她得知丈夫偷吃。

原po表示，當時J先生傳給她兩人偷情的訊息，還有兩人相約開房間的日期等資訊，讓她感到非常傻眼錯愕，因為這名同事一直以來都對原po很友善，也對原po女兒很好。

原po和J先生見面討論該如何面對，當時她向J先生訴苦，表示自己受到疫情影響失去工作，也一直沒有找到工作機會，加上還有一個女兒，因此不敢離婚。J先生當時表示自己和太太也有三個小孩，所以短時間內也不打算離婚。不過從那之後他們就常常講電話，一起面對遭背叛的痛苦，後來甚至還會一起出門散步、喝咖啡

原po在文中提到，她現在滿腦子都是J先生，兩人見面時幾乎不太會提到原本偷吃的元配，反而想的都是對方。而前幾天J先生也向原po告白，表示他現在愛的是原po。

這讓原po非常煩惱，因此上網發文想問網友意見。沒想到網路風向一面倒，所有人都支持原po追求真愛，有網友就說：「真想看看妳跟老公攤牌後他臉上的表情」，也有網友鼓勵原po勇敢追愛，並表示在這麼糟的景況下還能遇到對的人很不容易，祝福兩人能夠順利。

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