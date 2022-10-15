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百歲人瑞夫妻分享婚姻幸福祕訣：過去75年天天吵架

聯合新聞網／即時報導
百歲人瑞夫妻分享婚姻幸福的祕訣，就是要天天吵架鬥嘴。（取材自臉書）
百歲人瑞夫妻分享婚姻幸福的祕訣，就是要天天吵架鬥嘴。（取材自臉書）

一對人瑞夫妻日前接受訪問分享自己長壽的祕訣。兩人結婚75年仍鶼鰈情深，更是讓周遭人都好生羨慕。

據鏡報（Mirror）報導，阿爾弗雷德（Alfred Waterfield）和太太喬瑟芬（Josephine）在1947年結婚，兩人結婚的那年不只伊莉莎白二世都還沒成為女王，甚至現在世界上的121個國家當時都還沒建國。

當年阿爾弗雷德是海軍陸戰隊的軍人，喬瑟芬則是女子地面軍（Women's Land Army），負責在農地做粗活。兩人在酒吧相遇，後來在1947年4月5日結婚，到如今仍非常相愛。

兩人74歲的兒子艾倫（Allen）受訪時表示，爸媽婚姻幸福甜蜜的祕訣就是「每天吵架鬥嘴」。艾倫說，這麼長久的婚姻在當今社會已經很少見了，因此他認為爸媽的相處模式有其道理。他覺得爸媽這樣的互動很可愛，也讓周遭的人能對婚姻抱有期待。

艾倫說爸爸喜歡喝威士忌，因此每天午餐都會喝威士忌或啤酒。睡前他也會跟媽媽一起喝貝里斯奶酒，因為爸爸相信喝酒對身體健康有益。

阿爾弗雷德在去年滿100歲，喬瑟芬則是在今年10月4日滿100歲。兩人現在一起住在療養院，由專人照護。

奶酒 療養院

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