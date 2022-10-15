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獵豹「恩愛」一半遇羚羊亂入 吃貨公豹秒丟下女伴進食

聯合新聞網／ 即時報導
一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)
一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼。 (取材自YouTube)

美食當前VS.可以色色同時出現要選哪個？最近網路上瘋傳一段短片，一對獵豹情侶正在草叢中準備色色，結果一隻大羚羊當場闖入色色現場，公豹眼見美食自動送上門，立刻丟下女伴跑去追美食，一旁母豹被嚇到躲起來看傻眼，讓不少網友笑翻。

國外有網友在南非克魯格國家公園薩比桑德禁獵區(Sabi Sand Game Reserve,Kruger National Park)拍下一段令人驚訝的畫面，一對獵豹情侶互相看對眼，決定在草叢中做色色的事情，只見公豹跟母豹姿勢都擺好了，公豹準備好要開始「豹與豹的連結」的時候，一隻黑班羚不識相的闖進色色現場，公豹看到自動送上的大餐立刻拋棄身下的母豹跑去追羚羊，母豹則嚇到跳進一旁草叢中躲避。

目擊這稀奇畫面的當地導遊史密斯(Fred Smith)表示，豹是一種相當敏捷的貓科動物，只是沒想到正要準備交配的時候看到獵物送上門，公豹還是當場發揮狩獵者本色、不顧正要傳宗接代就立刻張嘴咬下羚羊，看到這畫面真的很震撼。史密斯說，黑斑羚會誤闖獵豹領地應該是因為被鬣犬追逐、再加上遇到遊園車開車燈就跑過來，反而讓自己成了獵豹情侶的大餐。

影片曝光後吸引超過5萬網友觀看，網友都被公豹「超直男」的反應笑翻，留言表示「反應速度真的很快，不到一秒的時間立刻抓住獵物，獵豹真的爆發力很強」、「先吃飽再上」、「看來這隻公豹應該是個吃貨，為了吃連女伴都不要了」、「求母豹心理陰影面積」、「公豹：有好吃的自己送上門我幹嘛不張口！」。

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