NBA／致敬阿根廷刺客 吉諾布里馬刺球衣送上太空

退役馬刺傳奇吉諾布里。（歐新社）

美國職籃NBA 為了肯定阿根廷籍前球星吉諾布里（Manu Ginobili）對籃壇的貢獻，用零壓式氣球（zero-pressureballoon）把他的聖安東尼奧馬刺 隊球衣送上太空 。

吉諾布里上個月入選美國籃球名人堂（BasketballHall of Fame），為表彰他的成就，NBA官方13日將一件有簽名的黑色20號馬刺隊球衣透過氣球，從西班牙布哥斯（Burgos）升空，送到距離地表30多公里高空處，並停留大約4個小時。

吉諾布里球衣被送上太空，是在專門進行近太空測試的B2Space公司支援下所完成，球衣送上太空的致敬影片也被NBA拉丁美洲頻道發布在社群媒體推特上。

NBA拉丁美洲營運主管杜華德（Emilio GarciaDuarte）表示：「我們決定把吉諾布里的球衣送到太空，以表彰他為拉丁美洲籃球和整個體壇所做的一切。」

吉諾布里是籃壇史上獲得最多殊榮的國際球員之一，他在16年NBA生涯中都待在馬刺隊，共贏得4座NBA總冠軍，且為祖國阿根廷奪下1面奧運金牌。

有「阿根廷刺客」稱號的吉諾布里於1999年NBA第2輪選秀被選入馬刺隊，生涯出戰1057場比賽，每場平均貢獻13.3分和3.8助攻，並幫助馬刺在2003、2005、2007、2014年4度奪得NBA總冠軍。

吉諾布里也是阿根廷國家籃球隊一員，他在2004年雅典奧運帶領阿根廷奪下男子籃球金牌。