佳士得倫敦拍賣會成交價高 富裕買家仍願為藝術掏錢

國際拍賣行佳士得（Christie's）表示，13日晚間倫敦拍賣會出售的20/21世紀藝術品全數拍出，且成交總價高於預估。歐新社

國際拍賣 行佳士得（Christie's）表示，13日在倫敦舉辦的「20/21世紀藝術品」拍賣會，所有作品全數拍出，且成交總價超出預期，反映儘管經濟前景黯淡，但買家仍願意為一流的當代藝術品掏錢。不過，同日舉行的另一場拍賣會有逾三分之一拍品流拍，可能是藝術品整體市場景氣轉淡的警訊。

巴隆周刊（Barron's）報導，在佳士得倫敦拍賣會上，當代藝術家霍克尼的作品「聖馬克西姆的清晨」（Early Morning, Sainte-Maxime ）以2,090萬英鎊落槌，比預估的1,000萬英鎊高出一倍多。這次47件藝品成交總額達到7,250萬英鎊，輕鬆超越原估的6,060萬英鎊。

佳士得拍賣師彭肯南（Jussi Pylkkänen）說，這場拍賣會有許多競標者來自美國。美銀私人銀行藝術服務主管瓦森表示，美國收藏家在倫敦拍賣會上的高參與度，可能是因為美元走強使其出價更划算，這也顯示美國買家樂於親至現場觀看藝品。

佳士得在會後新聞稿中表示，美洲買家標下15％的拍品，另62％賣給歐洲、中東及非洲競標者，23％由亞太區藏家得標。

瓦森表示，富裕的藏家仍握有大把閒錢，「儘管精品的整體買氣下滑，但至少超級富豪客群對藝品的需求依然強勁」。

同日舉行的Robert Devereux「無名之地：Sina Jina珍藏」拍賣會中，來自非洲及其僑民藏品競價相對冷清。拍品中，逾三分之一流拍。儘管如此，仍有八位藝術家的作品繳出成交總額290萬英鎊成績，達到預估成交價最高區間。

瓦森說，部分拍品流拍可能是「危險來臨的前兆」，表明通膨和高利率 等總體經濟因素，恐導致藝術市場景氣轉淡。他指出，拍賣業「比公認的藍籌股更易受更廣泛市場決定因素的影響」。