球迷放心 道奇「迷途之鵝」沒被吃下肚 已安全放生

道奇 與教士隊之戰昨天吸引一隻迷途之鵝上門觀戰,坐定在右外野的模樣,成為熱議畫面,洛杉磯 時報追蹤他從何而來、今後何去何從,道奇球團回應已經將牠放生;至於脫離群體的牠,能否生存下來?專家掛保證沒問題。

在4萬7千名球迷面前,這隻鵝在昨役第8局飛入球場,選在右外野收起翅膀、坐了下來,隨著大螢幕聚焦在牠身上,一舉一動都吸引球迷鼓譟。工作人員拿著毛巾出動捕鵝,小心翼翼將牠裝進塑膠桶後帶離場上。

外界關心這隻鵝的下落,道奇公關部門對此回應:「已經安全放生」,至於時間、地點並未透露。

Here’s how they removed the goose from the field pic.twitter.com/dNae7NmHuV